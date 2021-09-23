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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Куман на грани увольнения: прогноз на матч «Кадис» — «Барселона»

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Источник: Reuters
Футбол

Испания 2021/2022
Тур 6, 23.09.2021, 23:00

Кадис-Барселона-

С каждым днем становится все очевиднее кризис, охвативший «Барселону». Куман вынужден оправдываться за результаты (разгром от «Баварии», ничья со скромной «Гранадой») и критикует президента клуба. Лапорта в ответ критикует тренера, их конфликт, по сути, уже стал публичным. Куман недоволен тем, что ему навязывают игроков в состав, требуя выпускать на поле воспитанника Пуча, тем, что указывают, как играть. С «Гранадой» каталонцы рано пропустили, и весь матч пытались вскрыть автобус у штрафной соперника — в основном, с помощью навесов. Под такую игру в нападение даже выпустили Пике — одного Люка де Йонга было мало. Тактика, кстати, сработала, в конце второго тайма «Барса» сравняла счет.

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В «Кадисе» же все спокойно, скандалов нет. В прошлом сезоне команда была 12-й в Ла Лиге. Сейчас набрала 5 очков в 5 турах и занимает 15-е место. Клуб сохранил своего знаменитого бомбардира Негредо, он и в 36 лет продолжает забивать. Дают тут играть и совсем юным: в матче с «Сельтой» вышел 17-летний полузащитник Бастида. Две предыдущие встречи с «Кадисом» принесли мало радости «Барселоне»: ничья 1:1 и поражение 1:2. Если Депай не будет тащить команду, то шансов на успех у каталонцев будет немного. Поставить на победу «Кадиса» с форой +1,5 против кризисной «Барсы» можно в БК «Марафон» — за 1,61. А БК «Бетсити» дает 1,66 на тотал меньше 3.

Андрей Санталов

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