Победы «МЮ» и «Реала», Гвардиола разойдется миром с Тухелем, а «Интер» — с «Аталантой»

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит с разницей 1 за 3.65.

«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть у «Вест Хэма» второй раз за три дня и выбыл из Кубка лиги. Сульшер дал поиграть многим запасным, ожидаемо обошелся без Роналду. Бруну вышел только за 20 минут до конца матча — отыграться после пропущенного мяча в начале встречи так и не получилось. Понятно, что в этом сезоне у «МЮ» очень высокие амбиции, но по факту шанс выиграть один из трофеев Сульшер уже упустил. С «Астон Виллой» тоже будет непросто, бирмингемцы недавно разгромили «Эвертон» 3:0 и устояли против «Челси» в основное время (1:1). Впрочем, с Криштиану, Бруну и Погба «Ман Юнайтед» обязан брать три очка.

Прогноз: ничья за 3.20.

Придя в «Челси», Тухель уже три раза выиграл у «Манчестер Сити» — в том числе и в финале Лиги чемпионов. «Синие» вообще редко кому проигрывают: всего 5 поражений в 38 матчах. Одна из причин — при немецком тренере «Челси» очень мало пропускает, 24 игры лондонцы провели на ноль. Сильно прибавил в защите своих ворот и «Манчестер Сити». В 5 турах АПЛ «горожане» пропустили только один гол — в первом туре от «Тоттенхэма». В этой встрече оба тренера постараются сделать все, чтобы в первую очередь не проиграть, скорее всего, у них это получится.

Прогноз: ничья за 3.85.

«Интер», как показал недавний матч против «Фиорентины» (3:1), умеет побеждать и при не самой выразительной игре. При Конте футболисты прониклись победным менталитетом, плюс пришли такие опытные новички, как Чалханоглу и Джеко. Поэтому они могут и за 5 минут перевернуть ход матча. До этого «Интер» отгрузил 6 мячей «Болонье» — реализацией у команды Индзаги проблем нет. «Аталанта» постепенно набирает форму и напоминает саму себя лучших образцов. Одна из примет, что в команде все идет как надо — это голы крайних защитников. С «Сассуоло» как раз и отличились Гозенс и Дзаппакоста. В трех из последних 5 матчей «Интер» и «Аталанта» сыграли вничью, здесь такой исход тоже не удивит.

Прогноз:“Реал” победит с разницей 1 за 3.60.

С «Реалом» при Анчелотти произошла интересная трансформация. Команда заиграла в более открытый футбол, теперь у ворот Куртуа возникает больше моментов, но при этом и сами «сливочные» забивают гораздо больше, чем при Зидане. К новым рекордам в 33 года устремился Бензема. У француза в 6 турах 8 голов и 7 передач — феноменальный показатель. В среду «Реал» разгромил «Мальорку» 6:1 и по праву лидирует в Ла Лиге с 16 очками. «Вильярреал» тяжело начал сезон. Одни сплошные ничьи, и только в прошлом туре удалось разгромить «Эльче» 4:1. Не все получается в атаке — в трех матчах не удалось забить даже одного гола. С «Реалом» шансы забить точно будут, но вряд ли получится увезти из Мадрида хотя бы одно очко.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат России. «Зенит» — «Крылья Советов».

Футбол. Чемпионат России. «Спартак» — «Уфа».

Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» М — «Боруссия» Д.

Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» — «Сампдория».

Футбол. Чемпионат России. «Динамо» — «Рубин».

Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» — «Леванте».

Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Рома».

Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Кальяри».

В завершившемся 58-м туре игры Х50 один участник угадал 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.