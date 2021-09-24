Голевая феерия в матче «Зенита», «Спартак» отомстит «Уфе», а Кержаков победит Березуцкого

Прогноз: «Локомотив» победит и тотал больше 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 10.

«Локомотив» стал первой командой чемпионата, кто не смог забить идущему на последнем месте «Уралу». До этого уральцы пропустили 13 мячей в 7 матчах. В прошлом сезоне «Локо» Николича провалил отрезок в чемпионате, когда по осени играл параллельно в Лиге чемпионов. Теперь у «железнодорожников» есть замена практически на каждую позицию, так что потеря очков будет непростительной. «Химки» сильно сдали по сравнению с прошлым чемпионатом. Команда Черевченко идет на 15-м месте и только что уступила «Саранску» в Кубке России. У «Химок» только одна победа в сезоне, и та была 1 августа. А если бы не Глушаков, забивший 6 голов из 8, то дела были бы еще хуже.

Прогноз: «Зенит» победит в первом тайме, при этом обе команды забьют до перерыва — коэффициент 11.

И «Зенит», и «Крылья Советов» подходят к матчу в отличном настроении. Команда Семака образцово-показательно разобралась с «Рубином», решив все вопросы еще в первом тайме. Дзюба набирает форму (хоть и отказался от сборной на время). Новая схема Семака с 3 центральными защитниками позволяет бразильцам и Дзюбе свободнее себя чувствовать в атаке, отсюда такие внешне легкие и красивые голы. «Крылья» в середине недели установили рекорд Кубка России, забив 10 голов «Знамени» из Ногинска. Открыл счет голам за самарский клуб 16-летний феномен Пиняев, отличился и новичок Бейл. Волжане известны стремлением к атакующему футболу, «Зениту» такая игра будет только на руку. так что ждем здесь много голов, причем еще до перерыва.

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Прогноз: «Спартак» победит со счетом 3:1 — коэффициент 11.

«Спартак» оставил тренера Виторию и после поражения в дерби, значит, в португальца все еще верят в клубе. Красно-белые действительно выглядели лучше соперника (как и с «Легией» до этого), но снова подвела кошмарная реализация моментов и расслабленность в обороне. Сейчас в состав должен вернуться Соболев, отбывший дисквалификацию, должно когда-то прорвать и Ларссона. «Уфа» в этом сезоне прилично много забивает, а вот по по обороне вопросы есть. 14 голов в 8 матчах — это один из худших показателей в РПЛ. В атаке все держится на главном сюрпризе этой части сезона — Агаларове-младшем. У лучшего бомбардира лиги 8 голов, логично, что он попал в расширенный список сборной. Возможно, Агаларов отличится и против «Спартака», но хозяевам победа нужнее. К тому же можно будет отомстить за домашние 0:3 в апреле.

Прогноз: «Динамо» победит во втором тайме, при этом обе команды забьют после перерыва — коэффициент 12.

Интересный факт: большинство очков в этом сезоне «Динамо» набрало в гостях. В 3 домашних матчах — победа, ничья и поражение. Зато в гостях бело-голубые справились с «Сочи» без Шунина и Лаксальта, а в среду практически основным составом разгромили ставропольское «Динамо» 6:0. «Рубин» был беспомощен в первом тайме против «Зенита». Контратаки не получались, ни одного удара по чужим воротам не было, а в защите игроки казанцев грубо ошибались. Возможно, на действиях обороны сказалась и травма Уремовича. Но с «Динамо» он может сыграть. А вот Слуцкого на скамейке не будет, тренера излишне эмоционально реагировал на судейство в матче с «Зенитом» и был удален. В этой встрече выберем хозяев поля.

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Прогноз: «Ахмат» победит со счетом 2:0 — коэффициент 12.

«Ростов» по-прежнему в кризисе. Неделю назад команда влетела в Самаре 2:4, пообещала болельщикам исправиться, а вместо этого уступила еще и «Чайке» и выбыла из Кубка России. Будет странно увольнять так быстро Семина, но результаты явно не радуют руководство клуба. в Этом сезоне у «Ростова» всего одна победа. «Ахмат» тоже лихорадит, но три поражения в последних 5 матчах, по крайней мере, можно списать на сильных соперников. Грозненцы уступили ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару». Одна из проблем команды Талалаева — излишняя агрессия игроков, они слишком часто удаляются. Если этого удастся избежать, «Ахмат» должен побеждать кризисный «Ростов».

Прогноз: ничья и тотал больше 3,5 — коэффициент 12.

Гончаренко не стал рисковать и выпускать полностью дублирующий состав на матч Кубка с «Ленинградцем», «быки» хотят дойти в этом турнире как можно дальше. После победы 2:0 с голами Черникова и Крыховяка команда в хорошем настроении готовится к краснодарскому дерби. «Сочи» отдыхал в середине недели как участник еврокубков, так что у подопечных Федотова было время отойти после поражения от «Динамо». В той встрече все решила мини-ошибка Нобоа на своей половине поля, но мы знаем, что обычно эквадорец своими голами и передачами приводит «Сочи» к успеху. Любопытно, что у «Краснодара» только одна победа в 5 личных встречах при трех поражениях. Поставим здесь на результативную ничью.

Прогноз: В первом тайме «Арсенал» победит и будет тотал больше 1,5 — коэффициент 11.

«Урал» наконец прервал 8-матчевую серию без побед, пусть это произошло и в Кубке с владимирским «Торпедо». Явно прибавила уверенности и ничья перед этим с «Локомотивом». Шалимов пока предпочитает играть на контратаках, все-таки состав из-за травм у некоторых игроков далеко не оптимальный. «Арсенал» покуражился в Кубке, раскатав брянское «Динамо» 6:1. До этого при Божовиче туляки устояли против ЦСКА (2:2) и вырвали победу у «Нижнего Новгорода» (3:2). Очень неплохая реакция на смену тренера! «Арсенал» выиграл первый тайм у «Нижнего» 2:1, проверим, удастся ли им повторить этот номер против худшей команды РПЛ.

Прогноз: «Нижний Новгород» победит со счетом 1:0 — коэффициент 10.

ЦСКА выдохнул на этой неделе. При не самой сильной игре армейцы одолели «Спартак» и поднялись на 7-е место в таблице. Следом в четверг была еще и легкая победа в Кубке России над ижевским «Зенитом» (4:0). Кучаев забил первый гол в году, Ахметов — второй. Заболотный тоже отличился (как и в дерби), но эту игру пропустит из-за удаления. У «Нижнего Новгорода» после обидного поражения от «Арсенала» был самый тяжелый выезд среди команд РПЛ — в Барнаул. Правда, многие игроки основы там не играли, а некоторые даже и не полетели. Так что к игре с ЦСКА волжане должны быть готовы. На счету Кержакова уже есть громкие победы в этом сезоне над «Спартаком» и «Динамо», так что верим в «Нижний» в этой встрече с еще одним топ-клубом.