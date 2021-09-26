Ставка против фаворита: прогноз на матч «Барселона» — «Леванте»

Футбол Испания 2021/2022 Тур 7, 26.09.2021, 17:15 Барселона - Леванте -

«Барселона» в этом сезоне, конечно, совсем не та, что прежде, но все равно последние результаты удивляют. У каталонцев все-таки есть Бускетс, Депай, Френки де Йонг — от команды с такими игроками ждешь чего-то большего, чем ничьи с «Гранадой» и «Кадисом», это ведь не «Бавария».

А по факту «Барса» могла вообще остаться без очков в последних двух турах. Спасибо Араухо (забил «Гранаде» на 90-й) и тер Стегену (дважды спас с «Кадисом»).

Депай перестал забивать, Френки вообще глупо удалился в прошлом туре. Его однофамилец Люк пока без голов после перехода из «Севильи». Куман нервничает все больше, так что его удаление с «Кадисом» не удивляет.

«Леванте» пока без побед в этом сезоне, зато в его активе ничья 3:3 с «Реалом» и всего два поражения в 6 турах. Да, в Испании в этом сезоне аномально много ничьих — 36%. В целом, в последние 4 года «Леванте» не поднимался выше 12-го места, при этом место в Ла Лиге удавалось сохранять. Такая же борьба за выживание ждет «лягушек» и в текущем чемпионате. Сложно представить, что первую победу в сезоне «Леванте» одержит на «Камп Ноу», но всего 5 пропущенных мячей в последних 4 матчах намекают, что и «Барсе» придется непросто.

Пока каталонцы не вышли из кризиса, логично ставить против них, как и в прошлых матчах. Здесь выбираем победу «Леванте» с форой +1,5 за 1,7 в БК «Марафон». В последние два года «Барса» и с Месси не выигрывала у «лягушек» с разницей в два мяча и больше. Еще один вариант — тотал меньше 3 за 1,78 в БК «Олимп».