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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Ничья в дерби Северного Лондона: прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

Разбираем игру дня в АПЛ.

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Источник: AP 2021

«Арсенал» ужасно начал сезон, проиграл три матча из трех, но там и соперники были непростые: «Челси», «Ман Сити». В двух следующих турах «канонирам» хватило класса забрать 6 очков, а в среду они еще и разгромили «Уимблдон» 3:0 в Кубке лиги. Артета теперь может чувствовать себя поспокойнее, хотя у него по-прежнему одна из самых молодых команд в АПЛ. А значит, стабильных результатов тут ждать не приходится. В этом плане «Арсеналу» на руку возвращение опытного Джаки после дисквалификации. В атаке многое зависит от Обамеянга, судя по последним матчам, габонец набирает форму.

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Футбол

Англия 2021/2022
Тур 6, 26.09.2021, 18:30

Арсенал-Тоттенхэм Хотспур-

«Тоттенхэм», напротив, неожиданно выиграл три матча подряд на старте сезона, в том числе у «Ман Сити». Но затем сказка закончилась: «шпоры» дважды уступили со счетом 0:3. Для команды португальского тренера Санту все еще сложнее из-за календаря. «Тоттенхэм» выступает в Лиге конференций и успел сыграть 2:2 с «Ренном», в то время как «Арсенал» отдыхал. Кубковый матч против «Вулверхэмптона» тоже получился сложным — 2:2 после ошибок Ндомбеле и победа в серии пенальти. Кейн забил «волкам», но в АПЛ на его счету нет ни голов, ни передач. Более того, у форварда всего 4 удара по воротам и 10 касаний мяча в чужой штрафной. «Тоттенхэм» в целом — худшая команда в лиге по созданным моментам и вторая с конца по ударам по воротам (9,2 за матч).

Обе команды сейчас не в лучшей форме, мирный исход весьма вероятен, и он наверняка устроит обоих тренеров. БК «Фонбет» дает на ничью в этом дерби коэффициент 3,25. По статистике также интересно поставить на победу «Арсенала» по ударам по воротам с форой −3 за 1,85 в БК «Бетсити». «Канониры» в среднем за матч бьют 14 раз.

Андрей Санталов

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