Много голов в матче «Реала», поражение «Барсы» во 2-м тайме и ничьи у «Ливерпуля» и «МЮ»: ставим на ЛЧ с коэффициентами от 10 и выше

Прогноз: «Милан» победит и тотал больше 3,5 — коэффициент 11.

Историческое событие случилось в матче со «Специей» — за «Милан» забил Мальдини, сын знаменитого защитника Паоло. Пока нет Златана, молодежь решает, победный мяч в этой игре на счету 22-летнего Диаса. «Милан» с 5 победами в 6 турах — второй в Италии, «россонери» по-настоящему борются за скудетто в этом сезоне. У «Атлетико» команда более опытная, но в этом сезоне чемпион Испании мало похож сам на себя. В 3 из 4 последних матчей мадридцы не забили и набрали только 5 очков. Команды успешно подстраиваются под игру «Атлетико», Симеоне надо что-то менять. Но пока «молчат» звезды Гризманн и Феликс, у Суареса 3 гола в 8 матчах. Поверим здесь в молодецкий задор «Милана».

Прогноз: ничья со счетом 0:0 — коэффициент 13.

От «Порту» всегда можно ждать сенсации. В прошлом розыгрыше ЛЧ именно португальцы выбили из плей-офф «Ювентус» с Криштиану. Две недели назад они разошлись миром с «Атлетико» (0:0), «Ливерпулю» тут тоже будет непросто. Команда Клоппа только что потеряла очки с «Брентфордом» (3:3), который использовал простой, но эффективный прием. Навесы на дальнюю штангу в зону Александра-Арнольда стали головной болью для «Ливерпуля». От мерсисайдцев всегда ждут голов, но нынешний «Порту» умеет закрываться. Это уже не та команда, которая проиграла «Ливерпулю» в 2019-м с общим счетом 1:6.

Прогноз: количество голов 7+ — коэффициент 13.

Красивую победную серию «Реала» из 5 матчей прервал «Вильярреал». Команда Анчелотти, так лихо забивающая всем соперникам, впервые в сезоне оставила нули на табло. Бензема и Винисиус в последнее время в огне, но и они не придумали, как взломать плотную оборону, которую построил Эмери. «Реал» второй год подряд встречается в ЛЧ с командой с постсоветского пространства. Прошлой осенью «сливочные» дважды уступили «Шахтеру». В «Шерифе», как и в украинской команде, тоже много бразильцев — стоит ли ждать и здесь сенсацию? Там более, молдавский клуб уже обыграл тот же «Шахтер» две недели назад. «Реал», конечно, часто безалаберно играет в обороне, но забить он должен явно больше. Ждем красивый и результативный футбол на «Сантьяго Бернабеу».

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Прогноз: «Бенфика» победит во втором тайме, и обе забьют после перерыва — коэффициент 12.

«Барселону» наконец-то прорвало в недавнем матче с «Леванте»: забил и Депай, и новичок-де Йонг. И наконец впервые, почти за год, на поле вернулся Фати и тоже упел отличиться. «Барса» одержала первую победу в сентябре, Кумана стало чуть поспокойнее. Но расслабляться рано, «Бенфика» сейчас — совсем не подарок. Команда Жезуша выиграла 7 из 7 в своем чемпионате, а всего в этом сезоне у нее 10 побед и 2 ничьи. «Бенфика» тоже любит владеть мячом, «Барселону» не очень любит играть против таких соперников. Каталонцев в ЛЧ сейчас не так боятся, как раньше, так что шанс на сенсацию здесь хороший.

Прогноз: ничья во втором тайме и тотал при этом больше 1,5 — коэффициент 10.

«Бавария» спокойно разобралась с «Барсой» в первом туре, теперь должна взять свое и на домашней арене. Левандовски недавно впервые не забил после 19 голевых матчей подряд. Его статистика в этом сезоне поражает: 14 мячей в 10 играх. Хороши и его одноклубники: от опытных Мюллера с Киммихом до молодого Мусиалы. Киевское «Динамо» оказалось, по сути, в группе смерти, но два очка у «Бенфики» уже отобрало. Правда, поражение 0:3 затем от «Шахтера» вызывает вопросы. Украинский клуб может еще что-то зацепить дома, но в гостях, тем более против «Баварии», шансов у него практически нет. Возможно, чемпион Германии сделает результат еще в первом тайме и после перерыва уже не будет напрягаться.

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Прогноз: ничья и тотал больше 3,5 — коэффициент 14.

«Манчестер Юнайтед» лихорадит. Сначала вылет из Кубка лиги от «Вест Хэма» — пусть и резервным составом. Затем поражение от «Астон Виллы» в самом конце матча. Сульшер всю игру сидел с мрачным видом, де Хеа кричал на Макгуайра, а Фернандеш не забил пенальти, хотя до этого реализовал 42 удара из 45. «Вильярреал» же в этом сезоне поразил ничейный вирус. Все начало еще во встрече за Суперкубок с «Челси» (основное время 1:1). Всего у команды Эмери 7 ничьих в 9 играх. Кстати, в финале Лиги Европы с «МЮ» тоже была ничья в основное время, испанцы тогда победили в серии пенальти. Когда столько ничейных результатов, то сложно поставить на что-то другое.