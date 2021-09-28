Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Адмирал
Футбол. Еврокубки
19:45
Аякс
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
19:45
Шахтер Д
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Шериф
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
17:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Без Холанда Дортмунд уже не тот: прогноз на матч «Боруссия» — «Спортинг»

Следим за Лигой чемпионов.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Мелбет2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: AP 2021

«Боруссия» перед субботним матчем лишилась из-за травм сразу двух главных игроков: Холанда и Ройса. Заменить их никто не смог, и дортмундцы проиграли впервые за месяц (сказалось еще удаление Дауда). Участие норвежца сегодня маловероятно, Ройса — под большим вопросом. Известно, что вчера тренировку пропустили Хуммельс, Витцель, Аканджи, Геррейру и Менье. То есть у «Боруссии» может выйти сегодня полурезервный состав.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спортинг» может этим воспользоваться, чемпион Португалии должен исправляться за разгром 1:5 от «Аякса» две недели назад. Без главного бомбардира Гонсалвеша (23 гола в прошлом сезоне) у лиссабонцев беда в атаке: в 5 последних матчах они забивают строго один гол, не больше. С «Эшторилом» и «Маритиму» недавно отличиться удалось только с пенальти. При этом в обороне «Спортинг» обычно играет строго, и то, как позволили хозяйничать в своей штрафной форварду «Аякса» Аллеру, это не поддается никакой логике. Хотя, возможно, это связано с отсутствием капитана Коатеса. Сегодня он будет на поле.

Учитывая, что обе команды сегодня будут не в лучших составах, особенно в атаке, логично взять тотал меньше — БК «Марафон» дает на это событие меньше 3. Также можно сыграть против фаворита: если «Боруссия» и выиграет, то вряд ли крупно. Второй вариант — победа «Спортинга» с форой +1,5 за 1,65 в БК «Фонбет».

Андрей Санталов

Жамнов: Не думаю, что Панарин откажется ехать в сборную
УЕФА и CONMEBOL анонсировали матч континентальных чемпионов
Леонид Федун предложил свой проект реформ российского футбола
В честь 16-летней россиянки назвали элемент в гимнастике (видео)
«Ман Сити» выиграет у «ПСЖ», «Зенит» победит в ЛЧ: ставки дня
Зайнутдинов: Гол «Нижнему Новгороду» — самый необычный в карьере
Много голов в матче «Реала», ничья «Ливерпуля»: ставим на ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь