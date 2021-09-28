Без Холанда Дортмунд уже не тот: прогноз на матч «Боруссия» — «Спортинг»

«Боруссия» перед субботним матчем лишилась из-за травм сразу двух главных игроков: Холанда и Ройса. Заменить их никто не смог, и дортмундцы проиграли впервые за месяц (сказалось еще удаление Дауда). Участие норвежца сегодня маловероятно, Ройса — под большим вопросом. Известно, что вчера тренировку пропустили Хуммельс, Витцель, Аканджи, Геррейру и Менье. То есть у «Боруссии» может выйти сегодня полурезервный состав.

«Спортинг» может этим воспользоваться, чемпион Португалии должен исправляться за разгром 1:5 от «Аякса» две недели назад. Без главного бомбардира Гонсалвеша (23 гола в прошлом сезоне) у лиссабонцев беда в атаке: в 5 последних матчах они забивают строго один гол, не больше. С «Эшторилом» и «Маритиму» недавно отличиться удалось только с пенальти. При этом в обороне «Спортинг» обычно играет строго, и то, как позволили хозяйничать в своей штрафной форварду «Аякса» Аллеру, это не поддается никакой логике. Хотя, возможно, это связано с отсутствием капитана Коатеса. Сегодня он будет на поле.

Учитывая, что обе команды сегодня будут не в лучших составах, особенно в атаке, логично взять тотал меньше — БК «Марафон» дает на это событие меньше 3. Также можно сыграть против фаворита: если «Боруссия» и выиграет, то вряд ли крупно. Второй вариант — победа «Спортинга» с форой +1,5 за 1,65 в БК «Фонбет».