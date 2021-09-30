Поражения «Спартака» и «Локо», ничья «Монако» в Испании, а «Лестер» победит в Польше

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Лестер» победит и обе забьют за 3.30.

«Легия» уже сотворила мини-сенсацию, обыграв в Москве «Спартак». В своем чемпионате, правда, поляки испытывают проблемы, в последнем туре они уступили «Ракуву» 2:3. Не было опытного вратаря Боруца, скорее всего, не сыграет он и в Лиге Европы. «Лестер» едва не одолел в 1-м туре лидера серии А «Наполи» — 2:2. В Варшаву Роджерс привез практически сильнейший состав, судя по всему, резервным составом он играть не планирует. Разве что Варди дадут передохнуть. Англичане всерьез относятся к ЛЕ, так что мотивация есть, превосходство в классе огромное — сюрпризов тут не ждем.

Прогноз: «Наполи» победит с разницей 3+ за 3.00.

«Наполи» в лютой форме в этом сезоне. В Италии — 6 побед из 6, с «Лестером» команда Спаллетти отыгралась после 0:2 благодаря дублю Осимхена. У нигерийца, купленного за 70 млн евро, год ушел на адаптацию к серии А, зато сейчас он рвет и мечет: 6 голов в 6 матчах. В порядке и другие лидеры неаполитанцев — Кулибали, Инсинье. «Спартак» чуть взбодрился после победы над «Уфой», но проблем у красно-белых все еще много. Центр поля с Умяровым и Литвиновым не впечатляет, а без доставки мяча группе атаки, Понсе, Проме и Соболев будут выпадать из игры. Уровень «Спартака» сейчас таков, что от выезда в Неаполь стоит, увы, ждать только разгрома.

Прогноз: ничья за 3.30.

«Реал Сосьедад» проиграл в 1-м туре Ла Лиги «Барселоне» и с тех пор не знает неудач: 5 побед и 2 ничьи. Прошлой осенью баски тоже были хороши и даже лидировали в чемпионате на протяжении 7 туров, но в итоге стали пятыми — подвели травмы и тяжелый календарь. «Реал Сосьедад» традиционно мало пропускает и мало забивает, но ему этого хватает. У «Монако» дела тоже идут на поправку, за месяц команда Ковача проиграла только один раз. Проснулись Бен-Йеддер с Фолландом, у Головина гол+пас в недавних матчах. Обе команды сильны, обе могут выиграть, но, скорее всего, проявят осторожность и разойдутся миром.

Прогноз: «Лацио» победит с разницей 2 за 3.75.

«Локомотив» затянула ничейная трясина — три подряд. И это еще счастье для «железнодорожников», все-таки и с «Марселем» (гол Анджорина на 89-й минуте), и с «Химками» (удаление Гильерме) они отскочили. «Молчат» пока главные бомбардиры «Локо» Смолов и Жемалетдинов, «молчит» и Камано. Выезд в Италию тоже будет тяжелым. «Лацио» пока еще не перестроился на фирменный футбол Сарри, зато команде по-прежнему отлично удается игра на контратаках. Так «Лацио» недавно победил в римском дерби против самого Моуринью. Иммобиле в отличной форме, забил 6 голов в 7 матчах, так что зацепиться здесь за очки у Николича вряд ли получится.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига Европы. «Спарта» Прага — «Глазго Рейнджерс».

Футбол. Лига Европы. «Штурм» — ПСВ.

Футбол. Лига конференций. «Базель» — «Кайрат».

Футбол. Лига Европы. «Вест Хэм» — «Рапид».

Футбол. Лига Европы. «Генк» — «Динамо» Загреб.

Футбол. Лига Европы. «Марсель» — «Галатасарай».

Футбол. Лига Европы. «Селтик» — «Байер».

Футбол. Лига конференций. «Фейеноорд» — «Славия» Прага.

Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» — «Бетис».

В завершившемся 60-м туре игры Х50 6 участников угадали 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 10 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.