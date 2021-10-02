Ничьи «Локо» и «Арсенала», «Аталанта» разберется с «Миланом», а «Интер» — с «Сассуоло»: хотим выиграть 50 миллионов

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: ничья за 3.20.

После неудачного старта у Артеты было всего несколько матчей, чтобы спасти свою работу в «Арсенале», и у молодого тренера это получилось. Сначала «канониры» взяли свое с «Норвичем», «Бернли» и «Уимблдоном», а в прошлом туре спокойно победили «Тоттенхэм», поведя в счете 3:0 еще до перерыва. С этого сезона у «Арсенала» новый вратарь, обновленная защита, недавно наконец проснулось нападение во главе с Обамеянгом. «Брайтон» и в прошлом чемпионате играл хорошо, смело, но команде удивительно не везло с реализацией моментов, из-за этого она была гораздо ниже в таблице. Сейчас же «чайки» идут на 6-м месте, и дома могут отнять очки у кого угодно.

Прогноз: «Интер» победит и тотал меньше 3,5 за 3.10.

В Лиге чемпионов у «Интера» не получилось забить во втором матче подряд (0:0 с «Шахтером»), зато в серии А у него 20 голов после 6 туров. Более того, «нерадзурри» в последних 11 играх в Италии забивают минимум два гола, эта серия началась еще при Конте. «Сассуоло» при новом тренере Дионизи был плох в сентябре: три поражения подряд и одна победа. В этом году «нероверди» еще ни разу не провели два подряд матча на ноль, и вряд ли «Интер» позволит им это сделать. Миланцы, конечно, устали после выезда на Украину, но у них есть кем освежить игру. Тогда как у «Сассуоло» все держится только на Берарди.

Прогноз: ничья за 3.30.

Еще недавно этот матч предвкушали из-за приезда Семина на родной стадион. Но именитый тренер покинул «Ростов», знаковая встреча в итоге не состоится. «Локомотив» в последнее время не в лучшем состоянии. Много травм, особенно среди защитников, в обороне вынужден играть Баринов, атака вот уже три матча «молчит». Еще и Гильерме дисквалифицирован на два матча. Интересно, его снова заменит 17-летний вратарь Худяков? «Ростов» давно уже не в порядке, в 9 матчах у команды всего одна победа. Все-таки распродажа ведущих игроков ударила по клубу. А тут еще с «Ахматом» начудил голкипер Песьяков. Однако смена тренера может перезарядить ростовчан. Вряд ли у «Локо» осталось много сил после выезда в Рим, так что гости тут могут зацепиться за очки.

Прогноз: «Аталанта» победит и обе забьют — да за 3.75.

«Аталанта» набирает ход: только что была победа над «Янг Бойз» (1:0) в ЛЧ, до этого боевая ничья с «Интером» (2:2). Расстраивает только серьезная травма Гозенса, левый полузащитник — один из лучших игроков бергамасков. И Миранчук, кажется, совсем присел на лавку, в последних трех матчах Гасперини вообще не выпускал его на поле. «Милан» старается хорошо выступить и в ЛЧ, куда вернулся впервые за 7 лет, и в серии А. И против топ-соперников команде Пиоли все-таки не хватает запаса прочности. Особенно когда не играют Ибрагимович и Жиру (только вернулся после травмы). Во вторник «Милан» уступил «Атлетико» из-за пенальти в добавленное время, против «Аталанты» ему тоже будет тяжело.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА — «Краснодар».

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Барселона».

Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».

Футбол. Чемпионат России. «Зенит» — «Сочи».

Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Хоккей. КХЛ. «Динамо» Мск — «Металлург» Мг.

Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Футбол. Чемпионат России. «Ахмат» — «Спартак».

Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» — «Эмполи».

В завершившемся 61-м туре игры Х50 2 участника угадали 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 10 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.