Испания отомстит Италии за Евро, Бельгия и Франция доиграются до пенальти, а Парагвай притормозит Аргентину

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: Испания победит за 3.15.

После победного чемпионата Европы сборная Италии чуть ставила обороты и в сентябре потеряла очки, сыграв вничью с Болгарией и Швейцарией. Но яркая команда Манчини все равно лидирует в своей группе в отборе на ЧМ-2022 и продолжает свою рекордную серию: уже 37 матчей без поражений. Испания — один из главных кандидатов, чтобы прервать ее. Команда Энрике была лучше итальянцев в полуфинале, но недостаток опыта и проблемы с забивными форвардами не позволили победить в основное время. А в серии пенальти Италия взяла свое за счет психологии. Испанцам в сентябре тоже было непросто, они проиграли шведам, вымучили победу над Косово. В этом полуфинале Лиги наций возможен любой результат, тем более что итальянцы играют дома. Но предлагаем пойти против большинства, которое ставит на «Скуадру адзурру».

Прогноз: ничья за 3.15.

Встреча команд, разочаровавших на Евро-2020. Бельгия вылетела в ¼ финала, но это можно отчасти объяснить травмами-де Брюйне и Эдена Азара. Сейчас оба игрока набирают форму и близки к своему уровню. Главной проблемой бельгийцев остается возрастная защита — Алдервейрелд уехал доигрывать в Катар, Вертонгену — 34, и он в «Бенфике». В сентябре это не помешало бельгийцам выиграть все три матча, но из серьезных соперников был только один — Чехия. Францию же еще по ходу Евро затянуло в ничейную трясину, в итоге серия из 5 ничьих прервалась только 7 сентября после победы над Финляндией. Чемпионы мира больше не кажутся неуязвимыми, в команде возникли группировки, а это всегда плохо сказывается на результате. Да и Дешам не всегда безупречно выбирает тактику на матч. У обеих сборных хватает проблем, но есть и яркие звезды. Здесь так же возможны все три исхода, выберем ничью.

Прогноз: ничья за 3.20.

Аргентина идет по квалификации на ЧМ в Южной Америки без поражений: 5 побед и 3 ничьих. Один матч недавно сыграть не удалось — игру с Бразилией остановили в самом начале из-за требований бразильского Минздрава. Аргентина наконец выиграла трофей вместе с Месси, эта победа здорово объединила всю сборную и ее болельщиков. На Кубке Америки аргентинцы, кстати, обыграли Парагвай (1:0) в группе. Но и ничьи межу этими командами не редкость — так завершились три встречи из последних 5. Парагвай сейчас очень нуждается в очках, команда находится на 6-м месте и рискует пропустить третий подряд чемпионат мира. Хозяева могут воспользоваться тем, что Месси пока не в лучшей форме после перехода в «ПСЖ».

Прогноз: Бразилия победит с разницей 2 за 3.80.

А вот Бразилия вообще не знает преград в этом отборе на ЧМ: 8 матчей — 8 побед. Неймар все ближе подбирается к рекорду Пеле. У Короля футбола 77 мячей за сборную, у форварда «ПСЖ» — 69. С Венесуэлой бразильцы тоже недавно встречались — прошлой осенью победили скромно 1:0, а на Кубке Америки этим летом все было легко (3:0). Венесуэла — это худшая сборная в квалификации ЧМ-2022 в Южной Америки сейчас (даже хуже Боливии). В 9 матчах команда забила всего 5 голов. Португальский тренер Песейру ушел из сборной в августе — ему не платили зарплату больше года. Бразилия в этот раз не вызвала Малкома и Клаудиньо из «Зенита», а вот футболисты из АПЛ в этот раз поехали в сборную. С таким звездным составом проблем у бразильцев быть не должно.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Хоккей. КХЛ. СКА — «Локомотив».

Хоккей. КХЛ. «Спартак» — «Металлург».

Хоккей. КХЛ. «Динамо» Москва — ЦСКА.

Футбол. Квалификация ЧМ. Азия. Южная Корея — Сирия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Азия. ОАЭ — Иран.

Футбол. Квалификация ЧМ. Азия. Китай — Вьетнам.

Футбол. Квалификация ЧМ. Южная Америка. Уругвай — Колумбия.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. США — Ямайка.

Футбол. Квалификация ЧМ. Южная Америка. Эквадор — Боливия.

В завершившемся 62-м туре игры Х50 один участник угадал 12 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.