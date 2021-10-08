Карпин потеряет очки со Словакией, а Украина уступит Финляндии: хотим выиграть 50 миллионов

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: ничья за 3.45.

Сборная России продолжает терять игроков: накануне матча стало известно еще и о травме Макарова. Из тех, кто не сможет сыграть со Словакией, можно составить отдельную команду, и не факт, что по именам, учитывая Дзюбу, Головина и Миранчука, она будет смотреться хуже. Кажется, в таком авральном режиме Карпин никогда еще не готовил к матчу — неопытность тренера тут тоже может сказаться. У Словакии уже есть успешный опыт игры против России, это команда опытная и обученная. В марте голы нам забивал не только звездный защитник Шкриньяр, но и экс-футболист «Зенита» Мак. А ведь есть еще Гамшик… В общем, на победу России сегодня сложно рассчитывать.

Прогноз: Босния и Герцеговина победит и тотал меньше 2,5 за 3.5.

Футбол в Казахстане переживает кризис, это видно и по выступлениям клубов в еврокубках, и по сборной. В этом цикле у команды нет побед в 5 матчах, зато есть характер. Дважды казахстанцы уходили от поражения в уже добавленное судьей время — с украинцами и боснийцами. Босния и Герцеговина, кстати, приехала без многих игроков (в том числе без Пьянича): кто-то травмирован, кому-то скандально отказали в получении визы. Добавим сюда еще и искусственное поле — гостям сегодня будет непросто. Но с таким бомбардиром, как Джеко, боснийцы все равно остаются фаворитами.

Прогноз: Финляндия победит за 3.40.

У Украины уникальные результаты в этой отборочной кампании: 5 матчей — 5 ничьих. Две из них с фаворитом группы Францией, значит, дальше календарь будет легче. У финнов тоже, как и у украинцев, 5 очков, но есть игра в запасе. После первого в своей истории попадания на Евро Финляндия хочет замахнуться на ЧМ-2022. И с такими лидерами, как вратарь «Байера» Градецки и бомбардир «Норвича» Пукки, это вполне возможно. У нового главного тренера Украины Петракова конфликт с Малиновским и журналистами. В октябрьских матчах в его команде к тому же проблема с центром обороны, не будет из-за травмы Зинченко. Финны могут воспользоваться нелучшим состоянием соперника.

Прогноз: Швеция победит с разницей 2 за 3.90.

Шведы сделали хорошую заявку на сенсацию в группе B, обыграв дома Испанию в сентябре. Но последующее поражение от Греции подпортило их шансы на первое место. В любом случае больше терять очки нельзя. Ибрагимович пока травмирован, но молодые звезды Исак и Кулусевски в строю. В Косово есть известные игроки: Мурики из «Лацио», Рашица еще недавно забивал за «Вердер», а Кастрати из «Легии» совсем недавно огорчил «Спартак». Но в сборной дела у них особо не идут: 4 очка в 5 матчах. В первом матче шведы разгромили Косово 3:0, дома они тоже не должны испытать особых проблем.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Исландия — Армения.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Кипр — Хорватия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Турция — Норвегия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Чехия — Уэльс.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Эстония — Беларусь.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Литва — Болгария.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Грузия — Греция.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Венгрия — Албания.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Швейцария — Северная Ирландия.

В завершившемся 63-м туре игры Х50 5 участников угадали 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительный приз в размере 10 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.