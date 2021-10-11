Новое испытание для Карпина, ничья Украины и победы Германии и Англии: ставим на матчи топ-сборных

Прогноз: Словения победит за 2,55 в БК Winline.

Удача по-прежнему на стороне сборной России. Игры нет, это признает и сам Карпин, но есть результат. Российская команда выиграла третий матч подряд и в 4-м подряд не пропустила. В игре со Словакией забить помог соперник (удивительный автогол Шкриньяра), а Сафонов заслужил «сухой» матч сам. Словения в отличие от нас не мучилась, спокойно разобралась в гостях с Мальтой (4:0). Теперь у словенцев последний шанс побороться за второе место в группе, их в этой встрече устроит только победа. На стороне Иличича и Ко будет поддержка домашних трибун и история: в 2009-м Словения одержала историческую победу над Россией. Надо признать, команде Карпина бесконечно везти не может — отсюда такой прогноз.

Прогноз: обе команды забьют за 2,24 в БК Winline.

Хорватия продолжает лидировать в группе H. Крупная победа над Кипром (3:0) позволила вице-чемпионам мира улучшить разницу забитых и пропущенных. Команда Далича пропустила только в первом туре этого отборочного цикла, когда проиграла Словении. Дальше была впечатляющая серия из 6 матчей на ноль (и это с обновленной обороной). Группа атаки с возвращением Модрича тоже выглядит хорошо. Словакия откатилась на 4-е место, и шансы продолжить борьбу за попадание на ЧМ у нее только теоретические. Все-таки форвардам не хватает класса стабильно забивать за сборную, а розыгрыши угловых выручают не всегда. И все-таки сложно представить, что Хорватия продлит свою «сухую» серию.

Прогноз: Германия победит и тотал больше 3,5 за 2,28 в БК Winline.

Шанс для Германии отомстить за домашнее поражение в марте этого года. Тренер тогда был другой, но многие игроки наверняка помнят этот неловкий момент. При Флике бундестим осечек не дает: 4 победы из 4, но с Румынией пришлось понервничать. Немцы пропустили ранний гол, в впереди превратить моменты в гол долго не получалось. Выручили в итоге Гнабри и Мюллер. Македонцы, несмотря на три ничьи в сентябре, уже вторые в группе. Интересно, что они и забивают больше всех и пропускают меньше всех — после Германии, конечно. Так что хозяева должны дать бой, но второй раз отнять очки у немецкой сборной вряд ли получится.

Прогноз: Англия победит с форой −2,5 за 2,34 в БК Winline.

Саутгейт дал поиграть с Андоррой многим резервистам, как обычно делает во встречах со слабым соперником. Победа 5:0 тут неудивительна. Теперь отдохнувшие Кейн и Стерлинг готовы проэкзаменовать венгерскую оборону. Англия по традиции легко проходит отборочный цикл, в этот раз она потеряла очки только один раз с Польшей. Разница мячей 23−2 говорит тут сама за себя. Венгрия только что проиграла Албании и отдалилась от борьбы за второе место. После Евро казалось, что венгерский футбол на подъеме, но три поражения в 4 матчах свидетельствуют об обратном. Англия недавно разгромила Венгрию в гостях 4:0 на фоне расистского скандала, ждем разгром и здесь.

Прогноз: ничья за 3,75 в БК Winline.

После 5 ничьих подряд Украина наконец выиграла. Очень важная победа в Финляндии, не помешал и курьезный пропущенный гол. Лидеры сборной — Ярмоленко, Яремчук и, конечно, вратарь Пятов — были хороши, и теперь украинцы с 8 очками поднялись на второе место в группе. Впрочем, Босния и Герцеговина отстает всего на два очка, и у нее матч в запасе. Боснийцы в прошлом туре разобрались с Казахстаном, теперь для Джеко и Ко главное — не проиграть во Львове. В ноябре им еще играть с Украиной дома, скорее всего, судьба второго места в группе (первое, конечно, за Францией) будет решаться именно там. Боснийцы мало забивают, но и мало пропускают, так что как минимум на ничью они тут могут рассчитывать.

Прогноз: Швеция победит и тотал больше 1,5 за 2,38 в БК Winline.

Месяц назад Греция прервала беспроигрышную серию Швеции в этом отборочном цикле и запутала ситуацию в группе. Теперь шансы испанцев на первое место снова высоки, шведы могут занять как первое, так и второе место, а сами греки тоже метят в плей-офф. Они, кстати, пока идут без поражений: 2 победы, три ничьи, но долго эта серия не может продолжаться. Матч с Грузией греки вытащили уже в самой концовке, забив на 90-й минуте. Швеция же спокойно разгромила Косово (3:0), с атакой у нее порядок и без Златана. Исак, Форсберг и Кулусевски должны взломать греческую оборону.