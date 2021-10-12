Букмекеры считают главным фаворитом НХЛ «Колорадо», а не «Тампа-Бэй»
Не верят в Кучерова и Василевского?
Не верят в Кучерова и Василевского?
В НХЛ сегодня стартует новый сезон, а значит, самое время ознакомиться с раскладом сил. Два предыдущих Кубка Стэнли взял «Тампа-Бэй», и теперь у «молний» есть уникальный шанс стать чемпионами в третий раз подряд. Последний раз такое удавалось «Айлендерс» почти 40 лет назад. «Тампа-Бэй» потерял часть важных игроков (третье звено целиком), но тренер Купер и все лидеры остались: вратарь Василевский, защитник Хедман, форварды Кучеров, Пойнт и Стэмкос. Первые четверо — без сомнения, входят в десятку лучших игроков НХЛ, а значит, «молнии» — снова в числе главных претендентов. Коэффициенты на победу «Тампа-Бэй» в Кубке Стэнли варьируются от 6,5 (БК «Париматч») до 9 (БК «Бетсити»).
При этом вовсе не «Тампа-Бэй» — главный фаворит по версии букмекеров. Практически все конторы отдают предпочтение «Колорадо», который выигрывал заветный трофей 20 лет назад. Нападение с бомбардирами Маккинноном и Рантаненом выглядит очень грозно, в защите феерит 22-летний Макар, единственный вопрос (как и все последние годы) вызывает вратарская линия. Первым номером взяли Кюмпера из «Аризоны», он хорош, но часто травмируется. Тем не менее, на победу «Колорадо» в плей-офф самые низкие коэффициенты: от 5,5 (БК BetBoom) до 7 (БК «Бетсити»).
Третьим претендентом по общему мнению считается «Вегас». Недавний новичок лиги с момента основания входит в элиту североамериканского хоккея и до победы «рыцарям» не хватало какой-то малости. В прошлом сезоне «Вегас» неожиданно оступился перед финалом, проиграв «Монреалю», в этом его ждут как минимум в финале Западной конференции. «Рыцари» расстались со знаменитым вратарем Флери, теперь основным полноценно будет Ленер. Группу атаки со Стоуном и Пачиоретти призваны усилить Дадонов и Патрик. В защите по именам тоже все хорошо, один Пьетранджело чего стоит. БК «Марафон» дает на победу «Вегаса» в Кубке Стэнли коэффициент 8,1.
Шансы остальных команд расцениваются гораздо ниже. «Торонто» с молодыми звездами Мэтьюсом, Марнером и опытным капитаном Таваресом все никак не могут выиграть хотя бы одну серию плей-офф, при этом коэффициент на победу в Кубке Стэнли — 11 (БК Winline). У топ-клубов прошлых лет «Бостона», «Вашингтона» и «Питтсбурга» лидеры наоборот становятся все старше, их чемпионское окно закрывается (если уже не закрылось). Но если кто-то по-прежнему верит в супертройку Маршанд — Бержерон — Пастрняк из «Брюинс», то может поставить на их успех за 15 (БК 1Х Ставка). Болельщикам Овечкина и Кузнецова из «Кэпиталс» предлагают коэффициенты в диапазоне 25−27, фанам «Пингвинс» и персонально Малкина и Кросби — так же 25−26.
Худшей командой НХЛ единогласно считается «Баффало» — неудачник последних лет в это межсезонье еще и конфликтует со своей главной звездой Айкелом. Невеселый сезон также ждет болельщиков «Детройта» и «Аризоны». А вот новичок лиги, 32-я команда НХЛ «Сиэтл» неплохо поработал, сборов добротный состав и хорошую пару вратарей Грубауэр — Дриджер. На их успех в первый же сезон можно поставить с коэффициентом 150 в БК «Фонбет».
Андрей Санталов