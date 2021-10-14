Суарес и Кавани в опасности: прогноз на матч Бразилия — Уругвай

Бразилия прервала свою идеальную серию в отборе к ЧМ-2022. Выезд в Колумбию оказался безголевым, теперь у пентакампеонов 9 побед и одна ничья. Этого, конечно, хватает, чтобы уверенно лидировать в группе в Южной Америке. В отличие от сентября в этот раз клубы АПЛ отпустили своих игроков в сборные, в Бразилию прилетели Габи Жезус, Алиссон, Фабиньо и еще несколько футболистов, но одолеть колумбийцев в усиленном составе не получилось. Нелучший матч провел Неймар, он часто ошибался в передачах, в том числе и у своей штрафной.

А вот Уругвай и вовсе влетел Аргентине 0:3, хотя и здорово начал матч. Суарес не использовал несколько шансов забить, а дальше уже пошла игра в одни ворота. Возможно, уругвайцы плохо проходят через смену поколений. Суаресу и Кавани — по 34, Муслере и Годину — по 35. И в этот раз выход на чемпионат мира в Катаре под угрозой. Пока подопечные Табареса на 4-м месте, но их поджимают Колумбия, на 4 очка отстает Парагвай. В 11 матчах Уругвай забил только 13 голов — не очень много для такой топ-сборной. По составу Бразилия значительно превосходит соперника, так что есть смысл взять победу хозяев с форой −1 за 1,97 в БК «Марафон». Еще один вариант с той же логикой — победа Бразилии и тотал меньше 3,5 за 1,9 в БК «Бетсити».