Сарри перехитрит Индзаги, Шалимов остановит ЦСКА, а «Валенсия» приблизит Кумана к увольнению: хотим выиграть 50 миллионов

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Лацио» победит за 3.55.

Тренер Индзаги против бывшей команды — главная интрига этого матча. У Симоне пока неплохо получается в «Интере» (17 очков в 7 турах, 3-е место), тогда как «Лацио» еще не привык к требованиям Сарри и плетется в середине таблицы с 11 очками. В прошлом туре римляне вообще удивили, проиграв «Болонье» 0:3. Кажется, что «Интер» здесь — явный фаворит, однако он оказался в более невыгодном положении. У «нерадзурри» 14 сборников, среди несколько латиноамериканцев, которые вернутся в Италию совсем поздно. У «Лацио» в сборные уезжало 8 человек, так что Сарри проще было готовить команду к этой встрече. Учитывая этот момент, ставим тут на римлян — главное, чтобы Иммобиле вернулся после травмы.

Прогноз: ничья за 3.60.

ЦСКА потерял Дивеева, теперь у Березуцкого — новая головная боль: кого ставить в защиту? Игроков центра обороны у армейцев не хватает, туда ставят периодически и Бийола, и Набабкина. Эта линия у ЦСКА не выглядит самой надежной, хотя пропустила команда всего 8 голов в 10 турах. В целом, за счет беспроигрышной серии в сентябре дела у красно-синих поправились. Прибавил и «Урал» при Шалимове: недавно были ничья с «Локо» и две победы над «Арсеналом» и «Уфой». Уже три тура уральцы не пропускают — это важный показатель для команды, которая еще недавно была последней в РПЛ.

Прогноз: ничья за 4.05.

Перед перерывом на сборные «Бавария» впервые проиграла при Нагельсманне и заодно прервала победную серию из 9 матчей. Причем уступил чемпион Германии «Айнтрахту», у которого до этого не было побед в 6 турах. Видимо, сказалась усталость, а матчи сборных добавили нагрузку на Мюллера, Киммиха, Горетцку и еще человек на 10. «Байер» же в этом сезоне хорош при новом тренере Сеоане: только одно поражение в 7 турах и дележ 1-го места с «Баварией» в таблице. У Леверкузена очень молодая команда, многим игрокам по 20−21 году, суперталанту Виртцу — 18. В отличной форме форвард Шик, забивший уже 6 голов. «Байер» обязан дать бой и может зацепиться здесь за ничью.

Прогноз: «Валенсия» победит за 5.10.

То, что в «Барселоне» все плохо, давно уже не секрет. Куман считает, что у него нет хорошего состава, эксперты удивляются, что он не подбирает подходящую тактику под тех, кто есть. И все это на фоне критики за поражения в Лиге чемпионов и от «Атлетико». Голландца давно бы уволили, но, во-первых, ему надо платить неустойку, а во-вторых, кто пойдет на его место по ходу сезона? Пауза на сборные тоже не позволила полноценно готовиться к октябрьским матчам. У «Валенсии» результаты в последнее время так себе, она проиграла и «Реалу», и «Севилье», не смогла вскрыть «Кадис» (0:0). Но с «Барсой» в последние три сезона «летучие мыши» играют достойно: две победы, два поражения, три ничьих. С такими кризисными каталонцами они вполне могут преподнести мини-сенсацию.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

Футбол. Чемпионат России. «Спартак» — «Динамо».

Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» — «Монако».

Хоккей. КХЛ. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев».

Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» — «Севилья».

Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» — «Уфа».

Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Торино».

Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» — «Рома».

В завершившемся 65-м туре игры Х50 один участник угадал 11 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 100 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.