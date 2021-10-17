Победная серия Спаллетти под угрозой: прогноз на матч «Наполи» — «Торино»

«Наполи» — единственная команда в топ-5 лигах Европы, которая еще не потеряла ни одного очка. В 7 турах команда Спаллетти забила 18 голов, а пропустила всего три. Столько же, правда, южанам забил «Спартак» в Лиге Европы, но там неаполитанцы значительную часть матча играли в меньшинстве. В этом сезоне наконец себя проявил форвард Осимхен (4 гола), которого купили за 70 млн евро. Лидер «Наполи» Инсинье приложил ногу к 5 голам, а полузащитник Руис рулит игрой в центре поля а-ля Жоржиньо. Спаллетти поменял схему на 4−3−3, и это пошло на пользу команде, все игроки знают свои маневры.

«Торино» был 17-м в прошлом чемпионате, неудивительно, что клуб сменил тренера, пригласив хорвата Юрича. Первым делом новый специалист наладил игру в обороне: 7 пропущенных в 7 турах. А ведь в последние два сезона туринцы пропускали почти два мяча за матч. Также он поставил систему игры с персональным прессингом по примеры «Аталанты». Играть против такого соперника было непросто даже «Лацио» Сарри. Так что тут вполне можно ждать сенсации. Поставить на победу «Торино» с форой +1,5 можно за 1,79 в БК «Марафон». Интересно, кстати, что Юрич с «Вероной» в прошлом сезоне не пустил «Наполи» в ЛЧ в последнем туре. Также хорошо смотрится вариант с тоталом меньше 3 за 1,79 в БК Olimp.bet.