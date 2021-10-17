Аллегри против Моуринью: прогноз на матч «Ювентус» — «Рома»

«Ювентус» ужасно начал сезон, но прямо сейчас у команды Аллегри 4 победы подряд. Особенно впечатляющим стал успех во встрече с «Челси» в ЛЧ. Туринцы сыграли без центрфорварда, сделав ставку на быстрые атаки и не прогадали. «Юве» постепенно становится похож на классическую команду Аллегри: подстраивается под соперника, строго играет в обороне, пользуется немногочисленными моментами впереди. Главным игроком в атаке стал Кьеза, который очень полезен и в сборной Италии. Туринцы по-прежнему не могут рассчитывать на Дибалу, Мората тоже пока не готов выйти в основе.

«Рома» напротив стартовала с 6 побед подряд, серию прервала «Верона». Еще одна осечка случилась в римском дерби, но в целом, дела у Моуринью идут хорошо: 4-е место после 7 туров в серии А и 1-е место в Лиге конференций. Новичок Абрахам адаптируется в Италии, на его счету 4 гола в 10 матчах, у экс-форварда «Ростова» Шомуродова один мяч. «Рому» пока тащат Пеллегрини и Верету — 11 голов на двоих. Португальскому тренеру римлян надо сегодня придумать что-то особенное, ведь «Юве» выиграл дома’у «Ромы» 11 из последних 12 матчей. БК «Марафон» дает на победу туринцев коэффициент 1,96. Также здесь стоит дать мячей от обеих команд, в БК «Бетсити» можно поставить на то, что обе забьют, за 1,71.