«Шахтер» снова огорчит «Реал», «Бенфика» станет новой жертвой «Баварии»: хотим выиграть 50 миллионов

Прогноз: ничья за 3.25.

«Аякс» сделал мощную заявку на выход из группы, разгромив в 1-м туре ЛЧ «Спортинг» 5:1. Особенно тот матч удался форварду Аллеру, перебравшемуся в Амстердам из Англии: он оформил покер. После этого голландцы разобрались с «Бешикташем». Дирижирует атаками «Аякса», как и раньше, Тадич, ему помогают Бергхейс, Нерес и Антони. «Боруссия» тоже выиграла два первых матча в группе, хотя в последнее время без Холанда Дортмунду пришлось непросто. Но норвежец уже вернулся и даже сделал дубль в ворота «Майнца». Так что шансы команд тут как минимум равны.

Прогноз: «Милан» победит и тотал меньше 2,5 за 5.20.

«Милан» чуть не дотерпел в прошлом туре ЛЧ: вел 1:0 с «Атлетико» до 84-й минуты, но в итоге даже проиграл. Зато в серии А у команды Пиоли все хорошо, она продолжает преследовать «Наполи». В характере «россонери» сомнений нет, они только что отыгрались с 0:2 против «Вероны» и победили. Жиру и Ибра восстановились после травм, так что «Милан» вправе тут рассчитывать на очки. «Порту» же в этом розыгрыше ЛЧ выглядит неготовой командой, в отличие от прошлого, когда португальцы выбили из плей-офф «Юве». «Драконы» пока выглядят самой слабой командой группы.

Прогноз: ничья за 4.50.

«Шахтер» был главным обидчиком «Реала» прошлой осенью, украинский клуб обыграл мадридцев и дома, и в гостях. Правда, это не помешало «сливочным» стать первыми в группе, а вот «горняки» тогда заняли только третье место. В этом розыгрыше обе команды неожиданно (особенно «Реал») проиграли «Шерифу», так что ситуация в группе запутанная. У «Мадрида» хватает травмированных, но главная ударная сила — Бензема и Винисиус — в строю. «Шахтер» 4 дня назад размялся на «Заре» (6:1), и итальянский тренер Де Дзерби должен подготовить что-то интересное для своего коллеги Анчеллотти. «Горняки» уже остановили дома «Интер» (0:0), у «Реала» они тоже могут отнять очки.

Прогноз: «Бавария» победит с разницей за 3.70.

«Бенфика» хороша в этом сезоне, команда Жезуша выиграла 12 матчей из 15 — а начиналось все, как мы помним, со «Спартака» в августе. Одна из сильных сторон португальцев — забить может практически каждый. У форвардов Нуньеса и Яремчука 10 голов на двоих, но свой вклад вносят и другие. При этом «Бавария» выглядит еще мощнее. Мюнхенцы, как и многие топ-клубы, проиграли перед перерывом на сборные, но вернулись еще сильнее. В воскресенье они отгрузили пять мячей второй команде бундеслиги «Байеру» еще в первом тайме! Левандовски — все такая же гол-машина, не сильно отстает от него и Гнабри с товарищами. Очень интересный матч, в котором поставим все-таки на «Баварию».

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» — «Ливерпуль».

Футбол. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «РБ Лейпциг».

Футбол. Лига Европы. «Спартак» — «Лестер».

Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» — «Динамо» Киев.

Футбол. Лига чемпионов. «РБ Зальцбург» — «Вольфсбург».

Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» — «Ювентус».

Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» — «Севилья».

Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта».

Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» — «Вильярреал».

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