Поражение «Спартака», победа «Локомотива» и разгром в Неаполе: на что ставить в Лиге Европы

Прогноз: «Лестер» победит с форой −1 за 2.36 в БК Winline.

«Спартак» провел драматичный матч с «Динамо», вырвав ничью в самой концовке. Но удачный отскок с 0:2 не должен вводить в заблуждение, по игре у красно-белых пока все грустно. Нападающие перестали забивать (а Ларссон даже и не начинал), за них приходится отдуваться защитникам Джикии и Жиго. «Лестер» тоже лихорадит в этом сезоне, но матч против «Ман Юнайтед» команде Роджерса удался. Грамотная тактика позволила нейтрализовать Роналду и Ко, а за ошибки в обороне «лисы» соперника наказали. У англичан пока всего одно очко в ЛЕ, в Москву они несомненно прилетели за тремя.

Прогноз: ничья за 3.75 в БК Winline.

«Бетис» тяжело начал этот сезон, но постепенно дела налаживаются, и команда Пеллегрини поднялась на 10-е место в Ла Лиге. Важные три очка зелено-белые взяли в конце матча с «Алавесом» благодаря 40-летнему (!) капитану Хоакину (пас) и лучшему бомбардиру команды Иглесиасу. В Лиге Европы у испанцев 6 очков — как и у «Байера». Леверкузенцы провалили матч против «Баварии», пропустив 5 голов еще в первом тайме. Есть вопросы к тренеру Сеоане, который позволил сопернику слишком свободно атаковать. Теперь, по идее, «Байеру» нужно реабилитироваться за такой разгром, как минимум в Испании он должен не проиграть.

Прогноз: «Лацио» победит и тотал больше 2,5 за 2.60 в БК Winline.

«Лацио» в прекрасном настроении после победы над «Интером», но расслабляться рано. Сарри пока еще не привил римлянам свой футбол, лучше всего у них по-прежнему удаются быстрые атаки. Но важно, что вернулся Иммобиле, без него атака «Лацио» смотрится грустно. «Марселю» пока не везет в Лиге Европы. И с «Локо», и с «Галатасараем» команда Сампаоли владела преимуществом, но выиграть так ни разу и не смогла. В выходные «Марсель» оставил противоречивое впечатление: да, они разгромили «Лорьян» 4:1, но вратарю Лопесу слишком часто приходилось спасать команду (6 сэйвов!). Отдадим предпочтение здесь домашнему «Лацио».

Прогноз: «Локомотив» победит за 2.60 в БК Winline.

«Локомотив» наконец представил свою стратегию развития: клуб хочет развивать молодых игроков и продавать их за хорошие деньги по примеру «Бенфики». Впрочем, новому тренеру Гисдолю надо решать проблемы команды уже сейчас. Матч в Казани (2:2) удалось вытащить благодаря лучшим игрокам «Локо» в этом сезоне Смолову и Жемалетдинову. Но спасительный гол Рифата на последних секундах иначе как чудом не назовешь. «Галатасарай» выиграл три последних матча в Турции и разошелся по нулям с «Марселем». Турки лидируют в группе ЛЕ после 2 туров, но «Лацио», они победили за счет курьезного автогола Стракоши. Если «Локо» хочет выйти в евровесну, дома надо выигрывать. Хоть такие победы и стали большой редкостью для российских клубов.

Прогноз: «Наполи» победит с форой −2,5 за 2.23 в БК Winline.

«Наполи» продолжает удивительную победную серию в серии А. В воскресенье команда Спаллетти дожала «Торино» и выиграла 8-й матч подряд! При этом в Лиге Европы у итальянцев ни одной победы: волевая ничья с «Лестером» и сенсационный проигрыш «Спартаку». В этой встрече «Наполи» обязан выигрывать, иначе шансы на выход будут минимальны. «Легия», конечно, удивляет в этом евросезоне. Команда с 41-летним вратарем Боруцем лидирует в группе с 6 очками. При этом в чемпионате Польши полный завал: 9 очков в 9 матчах и 15-е место. Два последних матча «Легия» проиграла, так что и здесь ждем закономерный результат.

ст ПСВ победит за 2.26.

В группе B на первые два места претендуют ПСВ, «Монако» и «Реал Сосьедад». Так что от личных встреч зависит почти все. ПСВ хорош при тренере Шмидте, теперь это второй клуб Голландии (и первый после «Аякса»). Эйндховен нацелен на атаку, и тут есть кому забивать: молодой Мадуэке, опытные Захави и Гетце. «Монако» нестабилен в этом сезоне, нестабильны его лидеры, отсюда и такие результаты. Только 10-е место во Франции, такие же средние показатели по забитым и пропущенным. Головин из-за травмы пропустил игру с «Лионом» в выходные, и монегаски уступили 0:2. Россиянин на этой неделе должен вернуться в состав, но пока неизвестно, сыграет ли он с ПСВ. При таких раскладах выбираем здесь хозяев.