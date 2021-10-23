«Манчестер Сити» и «Аталанта» потеряют очки, «ПСЖ» пропустит, но обыграет «Марсель»: хотим выиграть 50 миллионов

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Брайтон» не проиграет за 3.00.

Неожиданно, но факт: 4-я команда АПЛ принимает третью. К «Манчестер Сити» в топ-4 Англии мы давно привыкли, а вот появление там «чаек» — приятный сюрприз. Тренер Поттер в «Брайтоне» третий год, сначала он сохранил команду в премьер-лиге (15-е место), год назад финишировал 16-м, но там «чайкам» жутко не везло с реализацией. «Брайтон» и сейчас забил всего 8 голов в 8 турах, но зато пропустил только 5! В общем, «Ман Сити» придется непросто. К тому же «горожане» играли среди недели. Да, матч с «Брюгге» ложился легко (5:1), но нужной свежести у кого-то из футболистов после выезда в Бельгию может не быть.

Прогноз: «Удинезе» не проиграет за 3.00.

Интересно, как отреагирует «Аталанта» на поражение от «Манчестер Юнайтед»? Бергамаски были близки к исторической победе на «Олд Траффорде», вели 2:0, но в итоге вернулись на родину, не заработав ни очка. Кроме того, Гасперини надо что-то придумать с обороной, ведь выбыли такие защитники, как Толои, Демирал, Гимшити, Гозенс и Хатебур. Катастрофа! «Удинезе» вполне может воспользоваться неоптимальным состоянием соперника. Фриульцы уже отбирали очки в этом сезоне у «Юве», почему бы им не удивить «Аталанту»?

Прогноз: ничья за 3.25.

«Тоттенхэм» сразу обозначил, что ставит этот матч выше Лиги конференций. Нуну взял на игру с «Витессом» резервный состав и ожидаемо уступил 0:1. Но в еврокубках это поражение не особо влияет на шансы выйти из группы, так что резон в действиях тренера был. «Вест Хэм» в Лиге Европы тоже привлек тех, у кого было мало практики, и добился легкой победы 3:0 над «Генком». У Мойеса снова боевая команда, которая забивает почти два гола за игру. У «Тоттенхэма» как раз уязвимое место — это оборона, но Сон и Кейн в атаке могут отыграть то, что «шпоры» пропустили. Это дерби, ждем здесь много борьбы и ставим на ничью.

Прогноз: «ПСЖ» победит и обе забьют за 3.25.

«ПСЖ» пока еще не выглядит сыгранной командой, в каждом из трех матчей в ЛЧ у парижан были проблемы. Но и с «Ман Сити», и с «Лейпцигом» они находили путь к победе — в первую очередь благодаря гениям Месси и Мбаппе. Неймара пока нет, но для баланса команды, возможно, сейчас больше подходит работоспособный Дракслер. «Марсель» удивительным образом два раза подряд сыграл 0:0 в Лиге Европы. И это при том, что в атаке у французов есть такие мастера, как Пайет, Ундер и Милик. Впрочем, в домашнем чемпионате с голами проблем нет — 18 в 9 турах. Так что обмен голами здесь не удивит — как и победа более сильной по составу команды.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА — «Крылья Советов».

Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» — «Милан».

Футбол. Чемпионат Англии. «Брентфорд» — «Лестер Сити».

Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» — «Реал».

Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Футбол. Чемпионат России. «Зенит» — «Спартак».

Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» — «Наполи».

Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Ювентус».

Футбол. Чемпионат Италии. «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

В завершившемся 67-м туре игры Х50 два участника угадали 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительный приз в размере 20 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.