Федотов проэкзаменует тренера из Германии: прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи»

«Локомотив» продолжает привыкать к новому футболу Гисдоля. Пока получается не очень: «железнодорожники» чудом ушли от поражения в Казани и уступили дома «Галатасараю» при нуле ударов в створ. Правда, есть и объективные сложности, в Лиге Европы у «Локо» не было Анджорина, Камано, Лисаковича — усилить игру было некем. Рыбус вынужден был выйти справа в защите, хотя родной фланг для него левый. Футбол при новом тренере теперь более энергозатратный, «Локомотив» играет первым номером, и во втором тайме начинает «проседать» из-за усталости. Из хороших новостей — вернулся основной вратарь Гильерме после дисквалификации.

«Сочи» исправился за разгром от «Краснодара» — в двух следующих матчах команда Федотова обыграли «Зенит» (2:1) и «Ростов» (3:2). По потерянным очкам южане — вторые в РПЛ, в случае успеха сегодня они будут отставать от «Зенита» всего на два балла. В этом сезоне «Сочи» хочет превзойти прежний результат (5-е место). С такими лидерами, как Нобоа, Попов и Юсупов, с такими интересными новичками, как Касьерра, с новыми сочетаниями в защите, а главное, с таким вдумчивым тренером, как Федотов, — это ему вполне по силам.

«Барсы» умеют готовиться под конкретного соперника, так что грамотная игра на контратаках может привести сегодня их к победе. БК «Марафон» дает на это коэффициент 2,76. «Локо», кстати, не выигрывает в 7 последних матчах. Обе команды при этом достаточно хороши в защите и мало пропускают по меркам РПЛ. Поставить на тотал меньше 2,5 можно в БК «Фонбет» за 1,9.