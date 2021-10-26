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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Легкая прогулка для ЦСКА: прогноз на матч с «Металлургом» в Кубке России

Без шансов для хозяев.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА уже третий в РПЛ, армейцы впервые забрались так высоко в этом сезоне. Этого могло и не быть: в субботу красно-синие уступали «Крыльям Советов» 0:1 к перерыву, и особых предпосылок для камбэка не было. Но при Березуцком ЦСКА уже не впервой добывать результат при отсутствии яркой игры. Вот и здесь армейцы воспользовались несколькими ошибками «Крыльев» и вырвали победу — 3:1. Лучшими игроками у красно-синих остаются Эджуке, Обляков, Заболотный и Дзагоев (пусть Алан и выходит в основном на замену). Редкий гол Чалова не помог ему попасть даже в расширенный список Карпина на ноябрьские матчи сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, сегодняшняя встреча не должна стать проблемой даже для неосновного состава ЦСКА. Липецкий «Металлург» в прошлом сезоне играл во втором дивизионе, в этом — один из аутсайдеров ФНЛ. Команда занимает 18-е место из 20, два последних матча проиграны с общим счетом 2:7. В Кубке России и у ЦСКА, и «Металлурга» по три очка, но сложно себе представить, что хозяева сегодня смогут создать интригу. Конечно, приезд команды РПЛ в Липецк — это редкое событие, и с настроем у липчан проблем не будет, но разницу в классе вряд ли удастся преодолеть. Выбираем здесь победу ЦСКА с форой −2 за 1,94 в БК «Париматч». Также можно присмотреться к тоталу голов больше 3 — за 1,94 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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