Тухель продолжит побеждать: прогноз на матч «Челси» — «Саутгемптон»

«Челси» не стал жалеть худшую команду АПЛ «Норвич» и разгромил ее 7:0. Ярче всех сыграл Маунт, сделавший хет-трик. Другие англичане — Хадсон-Одои, Джеймс, Чилуэлл — тоже отличились, забив по голу. В общем, лондонцы показали, что и без Лукаку с Вернером могут успешно творить в атаке. Правда, уровень сопротивления то соперника был практически нулевой, это тоже надо учитывать. Но пока дела у Тухеля идут хорошо: 1-е место в АПЛ, практически обеспечен выход в плей-офф ЛЧ, плюс можно еще взять один из Кубков (а то и оба).

«Саутгемптон» был лишь 15-м в прошлом сезоне и вторым с конца по игре в обороне (68 пропущенных). В новом чемпионате прогресс пока не виден. Первая победа был одержана только в 8-м туре (1:0 с «Лидсом»), правда, 5 ничьих позволяют пока держаться вне зоны вылета. После ухода лучшего бомбардира Ингза ожидаемо возникли проблемы в атаке. Одним из тех, кто может их решить, считается взятый в аренду у «Челси» форвард Броя. 20-летний нападающий забила недавно «Бернли». Также хорош 18-летний защитник Ливраменто с острыми навесами в штрафную.

Обе команды наверняка выставят сегодня игроков запаса, а с «Челси» тут мало кто может поспорить, эти футболисты мало в чем уступают основе. Поэтому выбираем здесь победу «Челси» с форой −1 за 1,77 в БК «Марафон». Также есть логика в том, чтобы поставить на обе забьют — нет. БК «Фонбет» дает на это коэффициент 1,88. Все-таки «Челси» при Тухеле очень редко пропускает.