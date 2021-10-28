Спаллетти догонит «Милан»: прогноз на матч «Наполи» — «Болонья»

«Наполи» прервал свою удивительную победную серию в чемпионате Италии, разойдясь по нулям с «Ромой». Команда Спаллетти и там могла взять три очка, но где-то не повезло с попаданием в штангу, а гол Осимхена в конце встречи отменили из-за офсайда. Теперь неаполитанцы временно вторые, и сегодня рассчитывают вернуть себе лидерство. При Спаллетти «адзурри» не так уж много забивают (19 голов в 89 турах), но три пропущенных за это время реально удивляют. Лучшая защита в Италии! Правда, как тут не вспомнить, что столько же неаполитанцы пропустили в одном матче от «Спартака».

«Болонья» остается боевитым середняком при Михайловиче. Недавно в этом убедился «Милан». «Россонери» повели 2:0, остались в большинстве и… позволили сопернику сравнять счет. «Болонье» в этом помог Ибрагимович, неожиданно забивший в свои ворота. После этого команда Михайловича осталась вдевятером, но продолжала играть смело, и Арнаутович даже мог вывести ее вперед. В итоге класс и двойное большинство сказались, «Милан» выиграл 4:2, но респект за этот матч «Болонья» точно получила.

Вопрос только в том, остались ли у «россоблю» силы на встречу с еще одним топ-клубом Италии? Еще и после удалений двух важных игроков (Сумаоро и Сориано). Скорее всего, нет, так что ждем здесь еще одну победу более классной команды. Поставить на то, что «Наполи» выиграет c форой −1,5 можно за 1,87 в БК «Марафон». Также, учитывая отличную игру неаполитанцев в обороне, хорошо смотрится вариант с «обе забьют — нет» за 1,6 в БК Winline.