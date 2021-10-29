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10:10 (мск), источник: Sportmail.ru

На кону первое место: прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»

Новая дуэль Семака и Шварца.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в матче со «Спартаком» напомнил об одной простой истине. На топ-клубы РПЛ настрой у игроков такой, что они просто разбирают соперника на запчасти. Весной под каток попал «Локомотив» (6:1), теперь «Спартак» (7:1). Есть, правда, и одно отличие. Все чаще на важные матчи Семак оставляет Дзюбу в запасе — игра становится более скоростной, и техничные игроки (а их у «Зенита» много) пользуются этим. Отдельно стоит сказать о Ракицком, которого перевели исполнять стандарты — этот ход тоже сработал: так Азмун с его передач сделал дубль. Теперь через испытание «Зенитом» надо пройти динамовцам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шварц в прошлом году перемудрил, впервые встречаясь с Семаком. Немецкий тренер сменил привычную схему 4−3−3, вышел с тремя центральными защитниками, спустя 15 минут отказался от прессинга и пропустил два мяча в первом тайме. Но и состав бело-голубых сейчас сильнее. Тогда выходили Лесовой, Евгеньев, Паршивлюк и не было, например, Захаряна. В этот раз Шварц уже заявил, что планирует играть в агрессивный, атакующий футбол — на эту дуэль очень интересно будет посмотреть. Тем более в таблице команды разделяет всего три очка.

Кажется, и в этом матче «Зенита» следует ждать голов, команда Семака способна забить три мяча и в одиночку, особенно с набравшим форму Азмуном. БК «Марафон» дает на тотал больше 2,5 коэффициент 1,72. Также логичной выглядит ставка обе забьют — за 1,79 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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