По три очка для «Реала» и «Баварии» и новая неудача «Барселоны»: хотим выиграть 50 миллионов

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Реал» победит с разницей 2 за 4.05.

В середине недели провалились все гранды Ла Лиги, так, «Реал» разошелся по нулям с «Осасуной». Сценарий матча ясен даже по статистике: владения мячом 75% на 25%, 11−3 по угловым, 17−7 по ударам… После «Эль класико» игроков «Реала» ожидаемо накрыла усталость (и физическая, и эмоциональная). К тому же играть против «автобусов» команде Анчелотти не так удобно. Конкретно в этот вечер не сработали не дальние удары, ни домашние заготовки при стандартах. Зато теперь можно будет исправиться за это — такой соперник, как «Эльче», вполне позволяет рассчитывать на три очка. В этом сезоне вечный аутсайдер проиграл почти все топам, кроме «Севильи».

Прогноз: ничья за 3.60.

У «Аталанты» весь октябрь проблема с центром обороны — травмы были сразу у трех защитников. В последних матчах на этой позиции даже приходилось играть полузащитнику-де Рону. Ясно, что в такой ситуации бергамаски не могли сыграть на ноль, но иногда им удавалось забивать больше, чем пропускать. Так было и в недавнем матче с «Сампдорией», где хороша была связка Дзаппакоста — Сапата. Наконец дали хоть немного поиграть Миранчуку, и он даже записал на свой счет голевую передачу (хотя там, конечно, все сделал Иличич). «Лацио» чередует победы с поражениями, поставленной игры у команды Сарри по-прежнему нет. В прошлом туре единственный мяч был забит чисто за счет мастерства атакующей группы.

Прогноз: «Бавария» победит с разницей 1 за 3.75.

«Бавария» учудила в середине недели в стиле «Спартака». Чемпион Германии вышел основой на матч Кубка Германии в Мёнхенгладбахе, и к 21-й минуте горел уже 0:3. Ужасная игра защитника Упамекано свела на нет все усилия одноклубников, хотя и у них мало что получалось в этот день. В итоге «Боруссия» добавила еще два гола после перерыва и просто вынесла мюнхенцев 5:0. Нет сомнений, что «Бавария» захочет отмазаться за этот разгром в ближайшем матче. Так что «Униону» не позавидуешь. Хотя берлинцы хороши в этом сезоне, пропускают в среднем только гол за матча и идут на 5-м месте в бундеслиге. И даже игра в Лиге конференций им не помеха. Но против злой «Баварии» они вряд ли сдюжат.

Прогноз: «Алавес» не проиграет за 3.50.

То, чего так давно ждали, свершилось: Куман уволен, «Барселона» ждет Хави. Последние матчи показали, что даже группе талантливых игроков (а таких в каталонской команде все-таки хватает) нужен хороший тренер. Без четкой игровой идеи появляется неуверенность в своих силах, отсюда и промахи в стопроцентных моментах, которые преследуют в последнее время сине-гранатовых. «Барса» застряла в середине турнирной таблицы и проведет там еще какое-то время. С командой пока будет работать тренер из «Барселоны Б», так что улучшения результатов ждать не стоит.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат России. «Рубин» — ЦСКА.

Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер Сити» — «Арсенал».

Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» Д — «Кельн».

Футбол. Чемпионат России. «Спартак» — «Ростов».

Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Брайтон».

Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» — «Челси».

Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» — «Крылья Советов».

Футбол. Чемпионат России. «Нижний Новгород» — «Локомотив».

Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — "Манчестер Юнайтед.

В завершившемся 69-м туре игры Х50 два участника угадали 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительный приз в размере 20 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.