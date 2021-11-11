Что ждет сборную России на Кубке «Карьялы»? Прогноз на матч с Финляндией

Федерация хоккея России так всех запутала, что уже почти никто ничего не понимает. Есть первая сборная с главным тренером Жамновым, которая выступит на Олимпиаде в Пекине, есть молодежная сборная (главный тренер — Браташ), и есть олимпийская сборная (по факту сборная резервистов), которую с недавних пор возглавил Ларионов. Все эти три команды поехали в ноябре на разные турниры.

Так вот в Финляндию на Кубок «Карьялы» команду везет Браташ (а не Жамнов), при этом там будут и молодые хоккеисты, и игроки, которые по возрасту не выступят на молодежном ЧМ. В общем, состав экспериментальный, главные игроки в нем: вратарь Аскаров из СКА, защитники Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Елесин («Локомотив») и форварды Воронков из «Ак Барса», Тертышный («Трактор») и Хуснутдинов из СКА. Главная интрига — как сыграет на турнире 16-летний (!) Мичков (восходящая звезда СКА), его уже сравнивают с Овечкиным.

У хозяев турнира подход более традиционный. Сборная Финляндии постаралась собрать всех сильнейших, в заявке на Кубок «Карьялы» — 11 чемпионов мира 2019 года. Выделяется и обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Филппула. КХЛ представят вратарь Олкинуора («Металлург»), защитник Лехтонен из СКА, форварды Аалтонен («Витязь»), Кемппаинен (СКА) и, конечно, несколько игроков «Йокерита». Последний раз финны выигрывали домашний этап Евротура в 2017-м. Нет сомнений, что такой мощный состав они собрали не просто для участия, как год назад, где были только хоккеисты из домашнего первенства.

У России в 2020-м на Кубок «Карьялы» приехала молодежная сборная с Ларионовым и неожиданно для всех выиграла все три матча. Правда, на МЧМ это не помогло. российская молодежка сгорела в полуфинале против Канады — 0:5. В этот раз фавориты первого матча — финны, и тут с букмекерами можно согласиться. БК «Марафон» дает на победу Финляндии в основное время в матче с Россией коэффициент 1,7. А в БК BetBoom на тотал больше 4,5 можно поставить за 1,78.