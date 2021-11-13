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10:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Голы в матче Хорватия — Россия, Испания против Швеции, а Португалия сразится с Сербией: следим, кто поедет на ЧМ

Это надо видеть.

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Источник: РИА "Новости"

Франция — Казахстан

Прогноз: Франция победит с форой −3,5 за 2.29 в БК Winline.

У встречи лидера группы и аутсайдера есть одно простое значение: в случае победы Франция досрочно гарантирует себе первое место в группе. Команду Дешама лихорадило летом и осенью: тут и знаменитый вылет с Евро, тут и две ничьи в сентябре. Но месяц назад чемпионы мира показали класс: выиграли Лигу наций, причем и в полуфинале, и в финале они уступали по счету. С характером, стало быть, снова все в порядке. Казахстан же переживает нелучшие времена, за два года у сборной только две победы, да и те над Литвой и Сан-Марино. В этом цикле Казахстан дважды отобрал очки у Украины и была еще ничья с боснийцами. Но устоять против Гризманна, Мбаппе и Бензема будет практически нереально, ждем тут разгром.

Хорватия — Россия

Прогноз: тотал больше 3 за 2.66 в БК Winline.

Неожиданный разгром Кипра со счетом 6:0 настраивает на оптимистичный лад, но не будем забывать, что и Хорватия отгрузила 7 мячей Мальте. Не стоит забывать и про проблемы, которые возникали у России в первом тайме с киприотами, да и по ходу почти всех матчей при Карпине. Но везение пока было на нашей стороне. С Хорватией в центр защиты вернется Джикия, в опорную зону Баринов, а вот в атаке есть вопросы. Миранчук выглядел не очень здорово с Кипром, в отличие от Мостового. Так что вместо игрока «Аталанты» может выйти Ионов, который хорошо отрабатывает в обороне. Расклад тут ясен: хорватов устроит только победа, нау сборную — и ничья. Но уходить в глухую оборону — вряд ли хорошая идея, нужно обязательно попытаться забить. В Москве были 0:0, тут же мы можем увидеть результативный футбол.

Испания — Швеция

Прогноз: Испания победит и тотал меньше 2,5 за 2.85 в БК Winline.

Испании пришла помощь, откуда она вряд ли ее ждала. Швеция отправилась в Грузию за, казалось, легкими тремя очками, а в итоге не привезла оттуда ни одного. Не помог даже Златан. А вот форвард «Рубина» Кварацхелия забил впервые за три месяца (причем сделал дубль!). После этого испанцы прагматично добыли победу в Греции, все решил гол Сарабии с пенальти еще в первом тайме. Теперь «Красная фурия» на одно очко опережает шведов, обе сборные встретятся в Севилье. Сценарий игры легко предсказать уже сейчас. Испанцы будут владеть мячом, но играть будут без риска, ведь их устроит и ничья. Швеция же обычно с такими топ-сборными действует на контратаках, однако подопечные Энрике к такой тактике будут готовы.

Португалия — Сербия

Прогноз: ничья за 4.40 в БК Winline.

Тут тоже встречаются лидеры группы, и хозяев так же устраивает ничья: и у Португалии, и у Сербии по 17 очков, но команды Роналду лучше разница мячей. Португальцам совсем не удался матч в Ирландии (0:0): моментов было мало, а еще и Пепе взял и удалился. И теперь не сыграет с сербами. А те, между прочим, отдыхали (в группе 5 команд), так что задача у португальцев будет непростой. Да, они играют дома, но хватит ли у них сил на все 90 минут? Сербия, конечно, не феерит в последние годы, на Евро-2020 эта сборная не попала. Но на отдельный матч она может собраться. Все-таки у них есть и Влахович, и Тадич, и Митрович, и Милинкович-Савич — эти парни умеют забивать голы. Тут возможен любой исход, в том числе, боевая ничья. А коэффициент на нее хорош.

Андрей Санталов

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