Ставка против фаворита: прогноз на матч Финляндия — Франция
Решающая игра в отборе на ЧМ-2022.
Решающая игра в отборе на ЧМ-2022.
Финляндия близка к новому достижению в своей истории: после участия в Евро-2020 сборная Суоми теперь может впервые выйти на чемпионат мира. Перед последним игровым днем финны опережают Украину на два очка. То есть победа над Францией напрямую их отправит в Катар. Тоже самое будет при ничьей и даже при поражении — если при этом украинцы не победят в параллельном матче Боснию и Герцеговину. С характером у финнов точно порядок. С теми же боснийцами они не забили пенальти, потеряли одного игрока из-за удаления — и все равно победили 3:1. Лидеры сборной уже хорошо известны многим: вратарь Градецки, бомбардир Пукки.
Франция в отличие от некоторых других топ-сборных собралась на решающие матчи. В октябре подопечные Дешама взяли Лигу наций, а в ноябре решили вопросы с выходом на ЧМ, разгромив Казахстан 8:0. Особенно хорош в этот день был Мбаппе, оформивший покер и отдавший пас на пустые ворота Бензема. И теперь очень интересно, в каком составе выйдут чемпионы мира сегодня. Тренер Дешам уверяет, что его команда сохранила мотивацию и будет играть на победу, но есть в этом сомнения — все-таки главную задачу французы уже решили. В любом случае, финнам уже будет легче, чем если бы от этой игры зависело, выйдет Франция на ЧМ или нет.
Французы, конечно, считаются фаворитами, но против мотивированной Финляндии, которая играет при своих болельщиках, им будет непросто. Логично в такой ситуации поставить на хозяев: Финляндия не проиграет за 2,34 в БК «Марафон». Также интересно тут смотрится ставка обе забьют — БК «Фонбет» дает на это коэффициент 1,9.
Андрей Санталов