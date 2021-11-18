Кержаков против родного клуба: прогноз на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»

Год назад у «Зенита» были точно такие же показатели после 14 туров: 9 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Единственное отличие — тогда питерцы уступали ЦСКА первую строчку в таблице, а сейчас лидируют в чемпионате с отрывом в три очка от «Сочи». Очевидно, что конкуренции в РПЛ для команды Семака стало меньше, и она играет более расслабленно с теми, кто уступает ей по классу. Можно вспомнить и недавнюю ничью с «Уралом» и поражения от «Арсенала» и «Сочи». Ситуация с подготовкой к ближайшему туру тоже интересная. Многие сборники вернулись в разном состоянии, травмирован Кузяев, а у Клаудиньо дисквалификация. Зато вернулись в строй Оздоев и Сантос.

«Нижний Новгород» под руководством молодого тренера Кержакова после бодрого старта откатился на 13-е место в таблице. С 19 сентября волжане проиграли 6 матчей из 7 в РПЛ. Единственная победа случилась в игре с кризисным «Рубином». Очевидно, что составу «Нижнего Новгорода» не хватает качества, команда комплектовалась под премьер-лигу в последний момент. В начале чемпионата за счет самоотдачи удавалось даже обыгрывать топ-клубы, но со временем игроки «Нижнего» стали совершать слишком много ошибок и, соответственно, пропускать голы. По пропущенным команда Кержакова идет на 14-м месте в лиге, хотя в атаке минимум один гол она обычно забивает.

Для Кержакова это будет эмоциональное возвращение в Санкт-Петербург, игра против родного клуба, он, конечно, постарается мотивировать своих футболистов. Но все-таки класс команд слишком разный. И если «Зенит» не допустит расслабленности, то уверенно выиграет в этом матче. Победу хозяев с форой −2 можно взять в БК «Марафон» за 1,65. Коэффициент скромный, но выглядит надежно. Рискнуть же можно вот так, например: обе забьют за 2,65 в БК «Бетсити». Все-таки «Нижний Новгород» не забивал всего двум командам в этом сезоне: ЦСКА и «Крыльям Советов» (в Самаре, кстати, был незабитый пенальти).