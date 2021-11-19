Последний бой Руя Витории, первый — Хави и сразу в дерби
Топ-матчи европейского футбольного уикенда
Топ-матчи европейского футбольного уикенда
Прогноз: победа «Спартака» за 3.80
Не часто «Спартак» перед матчем чемпионата выступает явным аутсайдером, но сейчас такой случай. Поэтому ставка будет в стремлении сорвать куш «от противного». Шансы краснодарцев котируются гораздо выше, и это удивляет, ведь и у «быков» полно проблем. Дело в том, что в распоряжении Виктора Гончаренко достаточно укомплектованный состав, а у красно-белых из-за травм и дисквалификаций в центре поля остаются два игрока: Наиль Умяров и Михаил Игнатов. Нет Зобнина, Бакаева и Хендрикса.
Говорят, единственный вариант, при котором отставки Руя Витории не случится зимой, — если она произойдет уже осенью. Португалец, конечно, в курсе активных поисков нового человека на его место — особенно часто звучит имя Паоло Ваноли. У Квинси Промеса проблемы с голландским правосудием, но играть за «Спартак», по крайней мере, пока, он может. В отличие от травмированного Романа Зобнина. Непонятно, насколько правдива история о его желании добровольно снизить себе зарплату, ясно одно: спартаковцы постараются реабилитироваться за последние неудачи. Шесть матчей без побед с учетом Лиги Европы — это много.
Впрочем, и у «Краснодара» абсолютно такая же ситуация, еще и мысли о реванше. На юге помнят 1:6 в последнем очном противостоянии этих соперников. «Краснодар» тоже щедро раздает очки всем, кто проявит упорство, — даже «Уфе» и «Крыльям», не то что «Динамо», — но зачастую эти потери совсем не по игре, хотя оборона сбоит: вот южане и натренировали вратаря Матвея Сафонова, внезапно ставшего с отрывом лучшим игроком нынешней сборной России. Почему «Краснодар» с таким же отрывом лидер чемпионата по упущенным голевым моментам и ударам в каркас ворот — загадка, но и тренд сезона. Это будет даже не дуэль, а драка, и победа одного из соперников вряд ли будет на классе — скорее, на характере. Зима близко.
Прогноз: победа «Челси» всухую за 2.80
У «Лестера» проблемы. После хорошего отрезка, когда в красивом стиле были переиграны «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд» и в Европе «Спартак», Брендон Роджерс уперся в стену из ничьих. 15 очков и 12-е место перед завершением первой трети сезона — явно не то, на что рассчитывает руководство клуба. Если так пойдет дальше, возможно, Роджерса, которого продолжают сватать в «Манчестер Юнайтед», и не станут сильно удерживать. Не считая кубковой игры с «Миллуоллом», «лисы» пропускают в каждом матче — и это при великолепном Каспере Шмейхеле в воротах. Проблемы с обороной очевидны.
«Челси» летит по сезону. Команда Томаса Тухеля заслуженно лидирует как самая стабильная в Англии, и это даже несмотря на осечку в виде ничьи с «Бернли». В атаке многое завязано на Ромелу Лукаку, и травма бельгийца в матче Лиги чемпионов с «Мальме» стала неприятной новостью для болельщиков «синих». В паузе на выступление сборных могучий форвард возобновил тренировки, и, кажется, готов выйти уже против «Лестера». Лучший бомбардир хозяев Джейми Варди уже больше месяца без голов, а забить Эдуару Менди в последнее время вообще мало кому удается. Отсюда вырисовывается ставка на матч.
Прогноз: забьет только «Ливерпуль» за 2.80
Матч тура в Англии и прекрасное зрелище для субботнего вечера. Перед паузой на сборные «Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне от «Вест Хэма» и, называя вещи своими именами, свалил его на судью. В остальном у Юргена Клоппа и компании все хорошо. Перед встречей с «канонирами» есть проблемы со здоровьем у Хендерсона и Робертсона, оба травмировались в сборных, зато восстанавливается отдохнувший Садио Мане.
Любопытно, как на фоне летящего «Ливерпуля» проявит себя «Арсенал», чье постепенное возрождение — едва ли не главная новость осени в АПЛ. «Канониры» идут почти по тому же графику, что и «Ливерпуль», и очень давно не проигрывали, но на «Энфилде» крайне тяжело будет не прервать эту серию — только если очередной божественный матч выдаст новый первый номер лондонцев в воротах Аарон Рэмсдейл.
Команда Артеты в этом сезоне берет свое в основном за счет надежной обороны, с голами в чужие ворота проблемы. Вот забитые мячи пяти клубов, лидирующих в чемпионате: 27, 22, 23, 31, 13. Найти «Арсенал» в этой последовательности легко. Как и замечательное нападение «Ливерпуля». Четверка защитников Тирни — Гэбриэл — Уайт — Томиясу прекрасна, но и в атаке против «красных» надо что-то предъявить.
Прогноз: победа «Ювентуса» за 2.80
Вся Италия грустит и нервничает из-за сборной, но отвлечься от этих мыслей будет легко. Маурицио Сарри против «Ювентуса» — это всегда интересно. Поинтереснее, чем сам Сарри в «Ювентусе». Массимилиано Аллегри продолжает потихоньку возрождать «Юве», но сделать это без получившего очередную травму Пауло Дибалы будет сложно, поэтому в Турине делают все возможное, чтобы аргентинец все-таки вышел на поле «Стадио Олимпико». Но и Мората с Кьезой впереди — хорошая опция. Чиро Иммобиле для «Лацио» значит еще больше, а с его здоровьем ситуация хуже. Взламывать оборону «Юве» команде Сарри придется без своего бомбардира.
В Италии постепенно оформляется дуэт лидеров, и «Лацио» изо всех сил постарается не отставать от «Наполи» с «Миланом» слишком далеко или хотя бы не отпускать «Интер». Хозяева неминуемо пойдут вперед, и для «Ювентуса», который пока что вообще не смотрит в таблицу, а ищет свою игру, это очень комфортная возможность сыграть на контратаках. Кроме того, у Аллегри гораздо лучше выходят матчи как раз с сильными соперниками на встречных курсах — это вам не «Верона» и «Сассуоло». Трудно сказать, получится игра результативной или нет, но победа гостей выглядит более вероятным исходом.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.08
Субботний матч в Риме — только разогрев. Главное итальянское блюдо подают в воскресенье. «Наполи» Лучано Спаллетти разрывает Серию А, но в планах «Интера» защитить титул, к тому же встреча пройдет на «Джузеппе Меацца». Прекрасное шествие «Наполи» в борьбе за лидерство с другим миланским коллективом перед паузой на сборные притормозила гроза авторитетов «Верона», впрочем, и «Интер» сыграл вничью, зарубившись в миланском дерби с прямым конкурентом.
На этот раз стратегически обоим соперникам важнее всего не проиграть. Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Интеру», но в целом игра на три результата. Такие матчи в Италии, часто выходят осторожными, особенно когда в раскладах участвует третья сторона — результат матча с участием «Милана» во Флоренции к этому моменту уже будет известен. Кроме того, оба клуба на следующей неделе проведут важнейшие матчи в еврокубках. Итальянская пресса ожидает, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги побережет боснийца Эдина Джеко, пропустившего матчи своей сборной из-за травмы, на Лигу чемпионов. В общем, голевого пиршества в Милане не ждем.
Прогноз: победа «Барселоны» с форой −1.5 за 2.02
Вся Каталония с нетерпением ждет дебют легенды «Барселоны» Хави на посту главного тренера родного клуба. Особенно красиво, что первым для него матчем в новом качестве станет дерби. Едва появившись, Хави развел бурную активность, переформатировал штаб, поменял график тренировок, навел порядок и дисциплину — не пощадил даже старого друга Пике, которому пришлось отменить участие в ток-шоу, чтобы у нового главного тренера не было вопросов, где он пропадает и куда поехал. Даже режим питания и рацион претерпели изменения.
Отдельный интересный кейс: возвращение другой легенды — контракт с 38-летним Дани Алвесом, который согласился получать минимально допустимую правилами Ла Лиги зарплату — так мы узнали, что МРОТ в Примере 13 тысяч евро в месяц — но выйти на поле в официальных матчах, к сожалению, сможет не раньше января. Может, и самому Хави тогда тряхнуть стариной?
Выйдет ли у скромного «Эспаньола» Висенте Морено в атмосфере всеобщего воодушевления оказать сопротивление «большому брату»? В этом есть сомнения, хотя в предыдущем туре «Сельта» доказала, что возможно все — даже отыграться у «Барсы» со счета 0:3. Надо будет долго листать архивы, чтобы найти, когда в последний раз «Барселона» и «Эспаньол» после трети чемпионата шли вровень по набранным очкам, но, скорее всего, это не более, чем курьез: разумеется, силы соперников не равны.
Игорь Борунов