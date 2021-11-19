Последний бой Руя Витории, первый — Хави и сразу в дерби

Прогноз: победа «Спартака» за 3.80

Не часто «Спартак» перед матчем чемпионата выступает явным аутсайдером, но сейчас такой случай. Поэтому ставка будет в стремлении сорвать куш «от противного». Шансы краснодарцев котируются гораздо выше, и это удивляет, ведь и у «быков» полно проблем. Дело в том, что в распоряжении Виктора Гончаренко достаточно укомплектованный состав, а у красно-белых из-за травм и дисквалификаций в центре поля остаются два игрока: Наиль Умяров и Михаил Игнатов. Нет Зобнина, Бакаева и Хендрикса.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 15, 20.11.2021, 19:00 Краснодар - Спартак -

Говорят, единственный вариант, при котором отставки Руя Витории не случится зимой, — если она произойдет уже осенью. Португалец, конечно, в курсе активных поисков нового человека на его место — особенно часто звучит имя Паоло Ваноли. У Квинси Промеса проблемы с голландским правосудием, но играть за «Спартак», по крайней мере, пока, он может. В отличие от травмированного Романа Зобнина. Непонятно, насколько правдива история о его желании добровольно снизить себе зарплату, ясно одно: спартаковцы постараются реабилитироваться за последние неудачи. Шесть матчей без побед с учетом Лиги Европы — это много.

Впрочем, и у «Краснодара» абсолютно такая же ситуация, еще и мысли о реванше. На юге помнят 1:6 в последнем очном противостоянии этих соперников. «Краснодар» тоже щедро раздает очки всем, кто проявит упорство, — даже «Уфе» и «Крыльям», не то что «Динамо», — но зачастую эти потери совсем не по игре, хотя оборона сбоит: вот южане и натренировали вратаря Матвея Сафонова, внезапно ставшего с отрывом лучшим игроком нынешней сборной России. Почему «Краснодар» с таким же отрывом лидер чемпионата по упущенным голевым моментам и ударам в каркас ворот — загадка, но и тренд сезона. Это будет даже не дуэль, а драка, и победа одного из соперников вряд ли будет на классе — скорее, на характере. Зима близко.

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Прогноз: победа «Челси» всухую за 2.80

Футбол Англия 2021/2022 Тур 12, 20.11.2021, 15:30 Лестер - Челси -

У «Лестера» проблемы. После хорошего отрезка, когда в красивом стиле были переиграны «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд» и в Европе «Спартак», Брендон Роджерс уперся в стену из ничьих. 15 очков и 12-е место перед завершением первой трети сезона — явно не то, на что рассчитывает руководство клуба. Если так пойдет дальше, возможно, Роджерса, которого продолжают сватать в «Манчестер Юнайтед», и не станут сильно удерживать. Не считая кубковой игры с «Миллуоллом», «лисы» пропускают в каждом матче — и это при великолепном Каспере Шмейхеле в воротах. Проблемы с обороной очевидны.

«Челси» летит по сезону. Команда Томаса Тухеля заслуженно лидирует как самая стабильная в Англии, и это даже несмотря на осечку в виде ничьи с «Бернли». В атаке многое завязано на Ромелу Лукаку, и травма бельгийца в матче Лиги чемпионов с «Мальме» стала неприятной новостью для болельщиков «синих». В паузе на выступление сборных могучий форвард возобновил тренировки, и, кажется, готов выйти уже против «Лестера». Лучший бомбардир хозяев Джейми Варди уже больше месяца без голов, а забить Эдуару Менди в последнее время вообще мало кому удается. Отсюда вырисовывается ставка на матч.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWYhTmONK6I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прогноз: забьет только «Ливерпуль» за 2.80

Матч тура в Англии и прекрасное зрелище для субботнего вечера. Перед паузой на сборные «Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне от «Вест Хэма» и, называя вещи своими именами, свалил его на судью. В остальном у Юргена Клоппа и компании все хорошо. Перед встречей с «канонирами» есть проблемы со здоровьем у Хендерсона и Робертсона, оба травмировались в сборных, зато восстанавливается отдохнувший Садио Мане.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 12, 20.11.2021, 20:30 Ливерпуль - Арсенал -

Любопытно, как на фоне летящего «Ливерпуля» проявит себя «Арсенал», чье постепенное возрождение — едва ли не главная новость осени в АПЛ. «Канониры» идут почти по тому же графику, что и «Ливерпуль», и очень давно не проигрывали, но на «Энфилде» крайне тяжело будет не прервать эту серию — только если очередной божественный матч выдаст новый первый номер лондонцев в воротах Аарон Рэмсдейл.

Команда Артеты в этом сезоне берет свое в основном за счет надежной обороны, с голами в чужие ворота проблемы. Вот забитые мячи пяти клубов, лидирующих в чемпионате: 27, 22, 23, 31, 13. Найти «Арсенал» в этой последовательности легко. Как и замечательное нападение «Ливерпуля». Четверка защитников Тирни — Гэбриэл — Уайт — Томиясу прекрасна, но и в атаке против «красных» надо что-то предъявить.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWbXrn1o_yX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWbXrn1o_yX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWbXrn1o_yX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прогноз: победа «Ювентуса» за 2.80

Футбол Италия 2021/2022 Тур 13, 20.11.2021, 20:00 Лацио - Ювентус -

Вся Италия грустит и нервничает из-за сборной, но отвлечься от этих мыслей будет легко. Маурицио Сарри против «Ювентуса» — это всегда интересно. Поинтереснее, чем сам Сарри в «Ювентусе». Массимилиано Аллегри продолжает потихоньку возрождать «Юве», но сделать это без получившего очередную травму Пауло Дибалы будет сложно, поэтому в Турине делают все возможное, чтобы аргентинец все-таки вышел на поле «Стадио Олимпико». Но и Мората с Кьезой впереди — хорошая опция. Чиро Иммобиле для «Лацио» значит еще больше, а с его здоровьем ситуация хуже. Взламывать оборону «Юве» команде Сарри придется без своего бомбардира.

В Италии постепенно оформляется дуэт лидеров, и «Лацио» изо всех сил постарается не отставать от «Наполи» с «Миланом» слишком далеко или хотя бы не отпускать «Интер». Хозяева неминуемо пойдут вперед, и для «Ювентуса», который пока что вообще не смотрит в таблицу, а ищет свою игру, это очень комфортная возможность сыграть на контратаках. Кроме того, у Аллегри гораздо лучше выходят матчи как раз с сильными соперниками на встречных курсах — это вам не «Верона» и «Сассуоло». Трудно сказать, получится игра результативной или нет, но победа гостей выглядит более вероятным исходом.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.08

Футбол Италия 2021/2022 Тур 13, 21.11.2021, 20:00 Интер - Наполи -

Субботний матч в Риме — только разогрев. Главное итальянское блюдо подают в воскресенье. «Наполи» Лучано Спаллетти разрывает Серию А, но в планах «Интера» защитить титул, к тому же встреча пройдет на «Джузеппе Меацца». Прекрасное шествие «Наполи» в борьбе за лидерство с другим миланским коллективом перед паузой на сборные притормозила гроза авторитетов «Верона», впрочем, и «Интер» сыграл вничью, зарубившись в миланском дерби с прямым конкурентом.

На этот раз стратегически обоим соперникам важнее всего не проиграть. Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Интеру», но в целом игра на три результата. Такие матчи в Италии, часто выходят осторожными, особенно когда в раскладах участвует третья сторона — результат матча с участием «Милана» во Флоренции к этому моменту уже будет известен. Кроме того, оба клуба на следующей неделе проведут важнейшие матчи в еврокубках. Итальянская пресса ожидает, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги побережет боснийца Эдина Джеко, пропустившего матчи своей сборной из-за травмы, на Лигу чемпионов. В общем, голевого пиршества в Милане не ждем.

Прогноз: победа «Барселоны» с форой −1.5 за 2.02

Футбол Испания 2021/2022 Тур 14, 20.11.2021, 23:00 Барселона - Эспаньол -

Вся Каталония с нетерпением ждет дебют легенды «Барселоны» Хави на посту главного тренера родного клуба. Особенно красиво, что первым для него матчем в новом качестве станет дерби. Едва появившись, Хави развел бурную активность, переформатировал штаб, поменял график тренировок, навел порядок и дисциплину — не пощадил даже старого друга Пике, которому пришлось отменить участие в ток-шоу, чтобы у нового главного тренера не было вопросов, где он пропадает и куда поехал. Даже режим питания и рацион претерпели изменения.

Отдельный интересный кейс: возвращение другой легенды — контракт с 38-летним Дани Алвесом, который согласился получать минимально допустимую правилами Ла Лиги зарплату — так мы узнали, что МРОТ в Примере 13 тысяч евро в месяц — но выйти на поле в официальных матчах, к сожалению, сможет не раньше января. Может, и самому Хави тогда тряхнуть стариной?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CWJRptLgnRl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CWJRptLgnRl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CWJRptLgnRl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выйдет ли у скромного «Эспаньола» Висенте Морено в атмосфере всеобщего воодушевления оказать сопротивление «большому брату»? В этом есть сомнения, хотя в предыдущем туре «Сельта» доказала, что возможно все — даже отыграться у «Барсы» со счета 0:3. Надо будет долго листать архивы, чтобы найти, когда в последний раз «Барселона» и «Эспаньол» после трети чемпионата шли вровень по набранным очкам, но, скорее всего, это не более, чем курьез: разумеется, силы соперников не равны.