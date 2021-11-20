Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Специя
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Колорадо
37
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Алавес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Осасуна
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19.11
Монако
Лилль
22
Футбол. Зарубежный
19.11
Леванте
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
19.11
Аугсбург
Бавария
21
Все события
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Победа ЦСКА, осечка «Динамо» и первый успех Конте в АПЛ: хотим выиграть 50 миллионов

Клубный футбол вернулся!

Наверх
Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: РИА "Новости"

«Фиорентина» — «Милан»

Прогноз: ничья за 3.30.

Миланская молодежь под предводительством 40-летнего Златана (и, конечно, тренера Пиоли) второй год подряд мощно проводит первую часть чемпионата. В 2020-м «россонери» лидировали в серии А с 4-го тура по 21-й, сейчас идут нога в ногу с «Наполи»: в 12 турах набрано 32 очка! В Лиге чемпионов дела идут хуже, но там и соперники другие. «Фиорентина», в которой, кажется, все уже перестали ждать Кокорина, остается самой бескомпромиссной командой серии Италии: в ее активе 6 побед и 6 поражений. «Фиалок» наверняка нервируют слухи об уходе Влаховича, но одного из лучших бомбардиров серии А в клубе-середняке не удержишь — сербский форвард рвется за титулами в «Ювентус». Но пока он во Флоренции и может помочь остановить разогнавшийся «Милан».

ЦСКА — «Химки»

Прогноз: ЦСКА победит с разницей 2 за 4.05.

ЦСКА ушел на ноябрьский перерыв в расстроенных чувствах. армейцы проиграли два матча подряд, прием «Сочи» — с разгромным счетом 1:4. Команда Березуцкого откатилась с 3-го места на 5-е, но остается в числе претендентов на попадание в Лигу чемпионов. Правда, с атакой у ЦСКА есть проблемы: красно-синие забивают чуть больше гола за матч (8-е место в РПЛ). В «Химках» же происходит странная ситуация. Месяц назад клуба уволил тренера Черевченко, сегодня — взял обратно на работу. Хотя среди кандидатов назывался даже Каррера. У подмосковной команды всего две победы в 14 турах, неудивительно, что они находятся в зоне вылета на 15-м месте. Вряд ли аутсайдеру тут удастся что-то противопоставить ЦСКА.

«Динамо» — «Арсенал» Тула

Прогноз: «Арсенал» Тула не проиграет за 3.00.

Главная проблема нынешнего «Динамо» при Шварце известна уже не первый сезон. Бело-голубым плохо удаются матчи с соперниками, уступающими в классе. В этом сезоне они уже проиграли «Ахмату», «Нижнему Новгороду» (!) и «Крыльям». Однако удачная игра с другими соперниками помогает им держаться в тройке лучших команд чемпионата. «Арсенал» и после смены тренера на Божовича продолжает барахтаться в низу турнирной таблицы, но против лидеров туляки выглядят достойно. В этом сезоне уже есть победа над «Зенитом», ничьи с ЦСКА и «Спартаком». В гостях, правда, они пока набрали всего три очка в 6 матчах, возможно, тут получится переломить этот тренд. Тем более, у «Динамо» многие игроки вернутся из сборных в разном состоянии.

«Тоттенхэм» — Лидс«

Прогноз:“Тоттенхэм” победит и обе забьют за 3.20.

Для Конте нынешняя пауза в чемпионате стала досрочным подарком на рождество. Все знают, как итальянец любит доводить до автоматизма все движения игроков на поле, сейчас у него как раз было время этим заняться. Пусть и без некоторых игроков основы. При новом тренере «шпоры» провели веселый матч с «Витессом» (3:2) и скатали по нулям с «Эвертоном». «Лидс» же известен как команда, которая при тренере Бьелсе старается играть в свой агрессивный футбол против любой команды, не подстраиваясь ни под кого. В прошлом сезоне такой подход привел «Лидс» на 9-е место в таблице, что можно считать успехом (команде предрекали борьбу за выживание). В этом же чемпионате у подопечных Бьелсы разладилась игра в атаке, всего 11 голов в 11 турах, пропускают они пока что чаще. И все же ждем результативного футбола, а предпочтение отдадим хозяевам.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» — «Спартак».

Футбол. Чемпионат Франции. «ПСЖ» — «Нант».

Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Ювентус».

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Осасуна».

Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Арсенал».

Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» — «Эспаньол».

Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» — «Реал».

Футбол. Чемпионат Турции. «Галатасарай» — «Фенербахче».

Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Наполи».

В завершившемся 76-м туре игры Х50 12 участников угадали 8 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительный приз в размере 5 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.

Андрей Санталов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь