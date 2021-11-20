Победа ЦСКА, осечка «Динамо» и первый успех Конте в АПЛ: хотим выиграть 50 миллионов

Прогноз: ничья за 3.30.

Миланская молодежь под предводительством 40-летнего Златана (и, конечно, тренера Пиоли) второй год подряд мощно проводит первую часть чемпионата. В 2020-м «россонери» лидировали в серии А с 4-го тура по 21-й, сейчас идут нога в ногу с «Наполи»: в 12 турах набрано 32 очка! В Лиге чемпионов дела идут хуже, но там и соперники другие. «Фиорентина», в которой, кажется, все уже перестали ждать Кокорина, остается самой бескомпромиссной командой серии Италии: в ее активе 6 побед и 6 поражений. «Фиалок» наверняка нервируют слухи об уходе Влаховича, но одного из лучших бомбардиров серии А в клубе-середняке не удержишь — сербский форвард рвется за титулами в «Ювентус». Но пока он во Флоренции и может помочь остановить разогнавшийся «Милан».

Прогноз: ЦСКА победит с разницей 2 за 4.05.

ЦСКА ушел на ноябрьский перерыв в расстроенных чувствах. армейцы проиграли два матча подряд, прием «Сочи» — с разгромным счетом 1:4. Команда Березуцкого откатилась с 3-го места на 5-е, но остается в числе претендентов на попадание в Лигу чемпионов. Правда, с атакой у ЦСКА есть проблемы: красно-синие забивают чуть больше гола за матч (8-е место в РПЛ). В «Химках» же происходит странная ситуация. Месяц назад клуба уволил тренера Черевченко, сегодня — взял обратно на работу. Хотя среди кандидатов назывался даже Каррера. У подмосковной команды всего две победы в 14 турах, неудивительно, что они находятся в зоне вылета на 15-м месте. Вряд ли аутсайдеру тут удастся что-то противопоставить ЦСКА.

Прогноз: «Арсенал» Тула не проиграет за 3.00.

Главная проблема нынешнего «Динамо» при Шварце известна уже не первый сезон. Бело-голубым плохо удаются матчи с соперниками, уступающими в классе. В этом сезоне они уже проиграли «Ахмату», «Нижнему Новгороду» (!) и «Крыльям». Однако удачная игра с другими соперниками помогает им держаться в тройке лучших команд чемпионата. «Арсенал» и после смены тренера на Божовича продолжает барахтаться в низу турнирной таблицы, но против лидеров туляки выглядят достойно. В этом сезоне уже есть победа над «Зенитом», ничьи с ЦСКА и «Спартаком». В гостях, правда, они пока набрали всего три очка в 6 матчах, возможно, тут получится переломить этот тренд. Тем более, у «Динамо» многие игроки вернутся из сборных в разном состоянии.

Прогноз:“Тоттенхэм” победит и обе забьют за 3.20.

Для Конте нынешняя пауза в чемпионате стала досрочным подарком на рождество. Все знают, как итальянец любит доводить до автоматизма все движения игроков на поле, сейчас у него как раз было время этим заняться. Пусть и без некоторых игроков основы. При новом тренере «шпоры» провели веселый матч с «Витессом» (3:2) и скатали по нулям с «Эвертоном». «Лидс» же известен как команда, которая при тренере Бьелсе старается играть в свой агрессивный футбол против любой команды, не подстраиваясь ни под кого. В прошлом сезоне такой подход привел «Лидс» на 9-е место в таблице, что можно считать успехом (команде предрекали борьбу за выживание). В этом же чемпионате у подопечных Бьелсы разладилась игра в атаке, всего 11 голов в 11 турах, пропускают они пока что чаще. И все же ждем результативного футбола, а предпочтение отдадим хозяевам.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» — «Спартак».

Футбол. Чемпионат Франции. «ПСЖ» — «Нант».

Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Ювентус».

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Осасуна».

Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Арсенал».

Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» — «Эспаньол».

Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» — «Реал».

Футбол. Чемпионат Турции. «Галатасарай» — «Фенербахче».

Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Наполи».

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