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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Много голов ждать не стоит: прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Следим за чемпионатом России.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» удивил в последнем туре перед перерывом на матчи сборных. «Железнодорожники» вели со «Спартаком» 1:0, были лучше по игре, остались в большинстве и после этого… отдали инициативу сопернику. Ответный гол был логичным следствием давления «Спартака», и игрокам «Локо» осталось только недоумевать, как же так они потеряли здесь два очка. В том дерби наконец-то отличился новичок команды Керк. А вот у лидеров команды Жемалетдинова и Смолова с сентября на двоих всего три гола — печальная результативность для игроков сборной России. Новый тренер Гисдоль — пока тоже загадка. Немецкий специалист требует интенсивной игры от своих футболистов, но часто на второй тайм им просто не хватает сил.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ахмат» пережил кризис этой осенью: проиграл 5 матчей из 7 в РПЛ, вылетел из Кубка России от «Ротора». Неудивительно, что пошли разговоры об увольнении Талалаева. Но тренер остался в команде и набрал необходимые три очка с аутсайдером «Нижним Новгородом». Главная проблема «Ахмата» — плохая реализация моментов. По забитым голам команда на 12-м месте. Чувствуется нехватка Бериши (8 голов в прошлом сезоне), который не играет с конца августа. С обороной тоже не очень все хорошо — так же 12-е место в лиге.

Пауза на матчи сборных могла пойти на пользу подопечным Талалаева — в БК «Фонбет» можно поставить на то, что «Ахмат не проиграет за 1,75. Еще один вариант на этот матча — тотал меньше 2,5 за 1,74 в БК “Лига Ставок”.

Андрей Санталов

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