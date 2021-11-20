Много голов ждать не стоит: прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат»

«Локомотив» удивил в последнем туре перед перерывом на матчи сборных. «Железнодорожники» вели со «Спартаком» 1:0, были лучше по игре, остались в большинстве и после этого… отдали инициативу сопернику. Ответный гол был логичным следствием давления «Спартака», и игрокам «Локо» осталось только недоумевать, как же так они потеряли здесь два очка. В том дерби наконец-то отличился новичок команды Керк. А вот у лидеров команды Жемалетдинова и Смолова с сентября на двоих всего три гола — печальная результативность для игроков сборной России. Новый тренер Гисдоль — пока тоже загадка. Немецкий специалист требует интенсивной игры от своих футболистов, но часто на второй тайм им просто не хватает сил.

«Ахмат» пережил кризис этой осенью: проиграл 5 матчей из 7 в РПЛ, вылетел из Кубка России от «Ротора». Неудивительно, что пошли разговоры об увольнении Талалаева. Но тренер остался в команде и набрал необходимые три очка с аутсайдером «Нижним Новгородом». Главная проблема «Ахмата» — плохая реализация моментов. По забитым голам команда на 12-м месте. Чувствуется нехватка Бериши (8 голов в прошлом сезоне), который не играет с конца августа. С обороной тоже не очень все хорошо — так же 12-е место в лиге.

Пауза на матчи сборных могла пойти на пользу подопечным Талалаева — в БК «Фонбет» можно поставить на то, что «Ахмат не проиграет за 1,75. Еще один вариант на этот матча — тотал меньше 2,5 за 1,74 в БК “Лига Ставок”.