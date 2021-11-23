Ничья для «Зенита», еще одно поражение «Ман Юнайтед» и новая встреча Месси с Гвардиолой: наши ставки в ЛЧ

Прогноз: «Вильярреал» победит за 2.85 в БК Winline.

Перед сезоном перспективы «Манчестер Юнайтед» выглядели прекрасно. В прошлом сезоне команда финишировала второй в Англии и дошла до финала Лиги Европы. С Сульшером продлили контракт на три года, клуб подписал Варана, Санчо и Роналду — манкунианцы были готовы бороться за все трофеи сразу. Однако к ноябрю карета превратилась в тыкву, и унизительный разгром от «Уотфорда» 1:4 переполнил чашу терпения Глезеров. Норвежскую легенду «МЮ» уволили, лучше всего нынешнее состояние команды обрисовал вратарь Де Хеа: «Сейчас мы не знаем, что делать с мячом, не знаем, как обороняться».

Времени что-то исправлять нет, так что в Испании Роналду и Ко ждет очередной тяжелый матч, в котором вряд ли удастся отскочить. Так, как это получилось с «Вильярреалом» дома и дважды с «Аталантой».

Прогноз: «Динамо» Киев не проиграет за 3.90 в БК Winline.

Возможно, прогноз выглядит слишком рискованным, но есть несколько факторов, за счет которых команда Луческу может отобрать очки у чемпиона Германии. Во-первых, «Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф ЛЧ, и для того, чтобы гарантировать себе первое место, ей нужно набрать всего одно очко. Хотя в то, что «Барселона» ее опередит, не верится уже сейчас (в принципе, в это не верилось изначально). Во-вторых, у мюнхенцев много проблем с составом: из-за ситуации с ковидом нет Киммиха, Гнабри, Мусиалы, из-за перебора карточек — не будет Упамекано.

В-третьих, только что «Аугсбург» показал, как играть с такой «Баварией»: моменты у ворот Нойера есть, надо только ими пользоваться, а в защите поплотнее играть с Левандовским и Мюллером. Плюс немного везения — и готово поражение «Баварии» (1:2). Киевляне дома отобрали очки у «Бенфики» и уступили «Барсе» (0:1). Мюнхенцам они тоже могут дать бой.

Прогноз: ничья за 3.75 в БК Winline.

Перед началом ЛЧ многие ожидали, что «Зенит» будет претендовать на третье место в группе с «Челси» и «Ювентусом» — так и получилось. Домашняя победа над «Мальме» со счетом 4:0 практически гарантировала питерцам выход в плей-офф Лиги Европы. Чемпиона Швеции спасет только более крупная победа над «Зенитом», во что слабо верится. Все-таки в 4 турах у «Мальме» 0 забитых и 12 пропущенных.

«Зенит» же едва не заработал по очку в гостях с «Челси» и дома с «Юве». Да и вообще у команды Семака сейчас почти все в порядке. Дзюба снова забивает и раздает передачи, хороши и Вендел с Малкомом и Клаудиньо. Правда, в гостевых матчах в еврокубках «Зенит» не побеждает с декабря 2017-го: 14 поражений и 3 ничьи. Возможен мирный исход и здесь, тем более для хозяев это будет последний шанс порадовать своих яростных болельщиков. Гостей ничья тоже устроит.

Прогноз: «Бенфика» победит с форой 0 за 3.45 в БК Winline.

Приход Хави уже улучшил атмосферу вокруг «Барселоны», над игрой же команды легенде каталонцев еще работать и работать. «Барса» неплохо смотрелась большую часть дерби с «Эспаньолом», повела в счете с пенальти, но концовку отдала сопернику, и тот как минимум мог сравнять счет. «Бенфика» пока отстает от каталонцев на два очка, но уже сыграла оба матча с «Баварией», «Барсе» же еще предстоит выезд в Мюнхен.

Букмекеры снова сильно верят в сине-гранатовых, на их победу дают коэффициент 1,67. Но разве можно забыть, как «Бенфика» разобралась с ними на своем поле (3:0)? Проблем у каталонцев по-прежнему много, и поверить в то, что они при Хави начнут выигрывать матч за матчем, очень сложно. А «Бенфика» как раз та команда, у которой нет проблем с атакой.

Прогноз: «Челси» победит и тотал меньше 3,5 за 2.13 в БК Winline.

В последний раз «Челси» проигрывал как раз «Ювентусу» в конце сентября. С тех пор команда Тухеля идет практически без осечек: 7 побед и 2 ничьи. Что еще интереснее, лондонцы продолжают побеждать даже без нападающих Лукаку и Вернера, оба игрока травмировались еще месяц назад. За них отдуваются защитники, обычно это Джеймс и Чиллуэлл. Только что «Челси» спокойно раскатал «Лестер» 3:0, первые два гола забили тоже не профильные бомбардиры Рюдигер и Канте. В «Челси» опасны все!

«Ювентус» в Италии по-прежнему далек от лидеров, но постепенно подбирается к зоне ЛЧ. Туринцы в выходные взяли верх над «Лацио» — 2:0. Здесь тоже с голами помог защитник, Бонуччи дважды четко исполнил пенальти. Домашняя победа над «Челси» была прежде всего тактической: Аллегри придумал план, как сыграть вторым номером без нападающих. Интересно, чем ответит теперь Тухель? Эта дуэль тренеров явно будет принципиальной, а ресурсов у лондонцев все же побольше.

Прогноз: ничья за 4.20 в БК Winline.

«Манчестер Сити» размялся перед Лигой чемпионов на «Эвертоне». Счет 3:0, кажется, даже несправедлив по отношению к «горожанам», настолько они доминировали над соперником. Причем «Сити» справился без Де Брюйне, бельгиец на карантине после подтвержденного ковид-теста. Турнирная ситуация в ЛЧ — в пользу англичан: у них есть запас в два очка перед «ПСЖ». То есть ничья здесь устроит Гвардиолу.

Во Франции наконец случилось то, чего так долго ждали: Месси забил первый гол за «ПСЖ» в чемпионате. Аргентинец помог парижанам переиграть «Нант» (3:1), отрыв от идущей второй «Ниццы» по-прежнему внушителен: 11 очков. В ЛЧ, правда, у команды Почеттино не все гладко, ничьи с «Брюгге» и «Лейпцигом» — явно не тот результат, на который тренер рассчитывал. Зато дома «ПСЖ» обыграл «Ман Сити», показав высокую реализацию моментов. Возможно, это поможет как минимум не проиграть в Англии. Тот же Мбаппе сейчас в потрясающей форме, Килиан забил 6 голов в последних трех матчах.