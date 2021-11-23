«Реал» отомстит «Шерифу», а «Интер» разберется с «Шахтером»: еще одна попытка выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Интер» победит с разницей 2 за 3.80.

«Интер» первым в Италии сделал то, что еще никому не удавалось: победил «Наполи» (3:2). Команда Индзаги в какой-то момент вела в два мяча, но в конце чуть не упустила преимущество. «Нерадзурри» остаются самым результативным клубом серии А, обычно они как минимум забивают два мяча за игру. На счету Джеко и Лаутаро уже 14 голов. Если «Интер» с 7 очками занимает 2-е место в группе, то «Шахтер» пока является аутсайдером. В его активе пока всего одна ничья — дома с «Интером». Поражение в Италии досрочно лишит «горняков» даже выхода в плей-офф Лиги Европы. «Шахтер» несколько дней назад помучался с «Рухом», но все же победил благодаря голам в концовке матча. «Интер» давно не выходил из группы ЛЧ, это не удавалось даже Конте, так что Индзаги не должен упустить такой шанс.

Прогноз: «Атлетико» победит и обе забьют за 3.45.

«Милану» сложно играть на два фронта. Если в Италии у «россонери» это здорово получается, команда взяла 32 очка из 39 возможных, то в ЛЧ Златан и Ко начали с трех поражений подряд. Теоретические шансы пока еще есть (даже на выход в плей-офф ЛЧ), но соперники слишком сильны. К тому же на «Милан» не могло не повлиять поражение 3:4 от «Фиорентины» в выходные. «Атлетико» же постепенно вкатывается в постчемпионский сезон. Гризманн уже выглядит незаменимым игроком команды, Суарес — все тот же неутомимый бомбардир. «Атлетико» уже пережил самое тяжелое в этой группе (два матча с «Ливерпулем»), теперь пришла пора брать свое в оставшихся играх. Чемпион Испании дожал «Милан» в первом матче, должен победить и дома.

Прогноз: ничья за 3.75.

«Ливерпуль» выглядит мощно в этом сезоне, несмотря на проблемы с составом. К основе вопросов нет, но отдыхать Салаху, Мане и ван Дейку приходится меньше, чем лидерам других топ-клубов. Их попросту некем заменить. Но пока у Клоппа все хорошо, только что он разобрал на части «Арсенал» 4:0. «Ливерпуль» перестроился по ходу первого тайма, и во втором забивал голы на любой вкус. «Порту» после 4 туров идет вторым в этой группе, это стало в какой-то степени сюрпризом. Хотя мы помним, как португальцы этой весной выбивали «Ювентус» из плей-офф Лиги чемпионов. В этой ЛЧ у команды Консейсау случился только один провал — как раз с «Ливерпулем»: 1:5 на своем поле. Вряд ли «Порту» дважды наступит на одни и те же грабли, плюс самому «Ливерпулю» уже особо ничего не надо, первое место в группе ему гарантировано.

Прогноз: «Реал» победит с разницей 3+ за 3.05.

Сказка «Шерифа», похоже, действительно подошла к концу. Два поражения от «Интера» отбросили команду из Тирасполя на третье место в группе, хотя и попадание в Лигу Европы будет для нее шикарным результатом. И шансы на это есть, «Шахтер» отстает на 5 очков. «Реал», конечно, не забыл, каким позором стал их матч на «Сантьяго Бернабеу» в конце сентября, и несомненно хочет отомстить за то поражение. Мадридцы только что раскатали «Гранаду» 4:1 в Ла Лиге и наконец-то вышли на первое место в чемпионате. Лидеры «сливочных» Бензема, Модрич и Винисиус в полном порядке, проблем с мотивацией тут не должно быть, так что ждем разгрома в Тирасполе.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига чемпионов. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».

Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» Киев — «Бавария».

Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» — «Бенфика».

Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» — «Зенит».

Футбол. Лига чемпионов. «Челси» — «Ювентус».

Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» — «Аталанта».

Футбол. Лига Европы. «Спартак» — «Наполи».

Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» — «Аякс».

Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

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