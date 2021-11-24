Новое чудо от «Спартака», поражение «Локомотива» и разгром от «Лестера»: на что ставить в Лиге Европы

Прогноз: «Спартак» не проиграет за 2.15 в БК Winline.

Проиграв в Краснодаре, «Спартак» продлил свою безвыигрышную серию матчей до 7 — увольнение Витории теперь выглядит неизбежным. Но до зимнего перерыва португальцу дадут поработать, вряд ли кто-то из тренеров согласится принять кризисную команду сейчас. Витория пробует разные схемы, перешел недавно на игру в 4 защитника, и «Спартак», в принципе, неплохо смотрелся, но все же пропустил два мяча.

Интересно, что и «Наполи» сейчас столкнулся с трудностями. Команда Спаллетти по делу проиграла «Интеру» в серии А, а еще и потеряла там трех игроков из-за травм. В Москву не полетели форварды Инсинье, и Осимхен, а также опорник Ангисса. Вообще «Спартак» именно в Лиге Европы показывает себя с лучшей стороны, можно вспомнить ту же победу в Неаполе. Так что красно-белые могут тут рассчитывать на три очка и уж как минимум на ничью.

Прогноз: «Лацио» победит и тотал меньше 3,5 за 2.42 в БК Winline.

Новому тренеру «Локомотива» Гисдолю приходится сейчас нелегко. В команде много травмированных, включая лучших бомбардиров Смолова и Жемалетдинова, в выходные еще получил повреждение основной вратарь Гильерме. Скорее всего, заменять его будет 17-летний Худяков. Немецкий тренер прививает агрессивный футбол, но у игроков «Локо» не всегда хватает сил даже на первый тайм, так это было, например, с «Ахматом». Накануне Лиги Европы «железнодорожники» проиграли 1:2, правда, они были в меньшинстве с 35-й минуты.

«Лацио» тоже уступил в своем матче, у Сарри не нашлось аргументов против «Ювентуса» Аллегри — 0:2. Римляне больше владели мячом, но нанесли только один удар в створ ворот. Сказалось, конечно, отсутствие лучшего бомбардира команды Иммобиле. И пока неизвестно, выйдет ли форвард в Москве, скорее всего, его поберегут перед встречей с Наполи’в воскресенье. «Локо» пока занимает последнее место в группе и турнирная ситуация вынуждает его атаковать — такой сценарий игры будет удобен для «Лацио».

Прогноз: «Галатасарай» победит за 2.85 в БК Winline.

«Марсель» стал невольным участником нового скандала во французском футболе. В лидера команды Пайета болельщик «Лиона» бросил бутылку с водой, попал в голову футболисту — логично, что матч в итоге не стали доигрывать. Со свежестью у игроков Сампаоли теперь проблем не будет, но кем заменить Пайета (он в любом случае пропускал матч в Турции) тренеру еще предстоит поломать голову.

«Галатасарай» лидирует в группе с 8 очками, и осторожного Терима, скорее всего, устроит в этой встрече ничья. Тем более, поражение в принципиальном матче с «Фенербахче» (1:2) наверняка отняло много сил и эмоций. С другой стороны, у «Марселя» уже 4 ничьи в этом розыгрыше ЛЕ, в пятую подряд — просто не верится. Отдаем предпочтение хозяевам поля.

Прогноз: «Байер» победит и обе забьют за 2.75 в БК Winline.

«Байер» в этом сезоне хорош и в бундеслиге (провал был только в матче с «Баварией»), и в Лиге Европы: 10 очков и 1-е место в группе с разницей мячей 11−2. В четверг немцы могут практически гарантировать себе первое место в группе, «Селтик» будет удобным соперником для них: первый матч в Шотландии закончился со счетом 4:0 в пользу «Байера».

«Селтик» после двух побед над аутсайдером группы «Ференцварошем» — третий, и это позволит ему выйти в плей-офф Лиги конференций. Шансов обойти «Бетис» мало, пусть отставание сейчас и составляет всего одно очко. Разница в классе здесь должна сказаться.

Прогноз: «Лестер» победит с форой −2,5 за 2.34 в БК Winline.

Вряд ли «Лестер» думал, что после 4 туров будет занимать третье место в группе. Но «лисы» в этом сезоне не впечатляют. Проиграли в Варшаве, не дожали дома «Спартак», а в выходные вообще без шансов уступили «Челси» 0:3. При этом Роджерса называют одним из кандидатов на место главного тренера в «Ман Юнайтед». Но тут «Лестер» просто обязан побеждать, иначе в евровесну вообще можно не выйти.

«Легия» после двух побед на старте Лиги Европы дважды проиграла «Наполи», но еще держится на втором месте. А вот в своей лиге чемпион Польши безнадежно увяз на дне таблицы. 3 победы и 10 (!) поражений — это, конечно, удивительный результат. Пока не помогла и смена тренераа в конце октября. Полякам сейчас явно не до еврокубков.

Прогноз: ничья за 3.45 в БК Winline.

Последний месяц был несчастливым для «Монако»: ни одной победы, поражение и три ничьи. Головин после возвращения из сборной не играл с «Лиллем» — «монегаски» чудом спаслись в меньшинстве в конце матча — 2:2. Но в Лиге Европы команда Ковача пока лидирует, и ее вполне устроит ничья с главным преследователем.

«Реал Сосьедад» очень хорош в этом сезоне, баски выдали сейчас серию в 17 матчей без поражений, и она все еще продолжается. Благодаря этому сан-себастьянцы вторые в Ла Лиге и вторые в группе в ЛЕ. Да, с результативностью есть проблемы, зато «Реал Сосьедад» пропустил всего 4 мяча в последних 8 встречах. Ставим здесь на мирный исход.