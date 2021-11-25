«Вест Хэм» разберется с аутсайдером, а «Айнтрахт» возьмет свое с «Антверпеном»: хотим выиграть 50 миллионов

Прогноз: «Вест Хэм» победит и обе забьют — нет за 3.20.

«Вест Хэм» проводит лучший сезон за много лет. В АПЛ «молотобойцы» идут четвертыми, из Кубка лиги уже выбили «Ман Юнайтед» и «Ман Сити», а в Лиге Европы уверенно занимают первое место. Победа над аутсайдером группы позволит англичанам напрямую выйти в ⅛ финала ЛЕ. Правда, в воскресенье «Вест Хэму» играть в чемпионате против «Ман Сити», так что некоторых лидеров Мойес решил оставить в Лондоне. В Вену не полетели основной вратарь Фабьянски и форвард Антонио. «Рапид» остался без поддержки болельщиков — в Австрии введен локдаун, поэтому матч пройдет при пустых трибунах. Венский клуб в этом сезоне средне выступает в своем чемпионате, так что тут все шансы на победу у гостей.

Прогноз: «Айнтрахт» победит с разницей 1 за 3.65.

«Айнтрахт» — самая статусная команда группы D, так что его первое место неудивительно. При этом две победы из трех дались немцам непросто, победные голы в гостях с «Антверпеном» и «Олимпиакосом» были забиты уже в добавленное время. При новом тренере Гласснере дела в бундеслиге пока идут не очень ладно: только 11-е место после 12 туров. Одна из проблем кроется в атаке: для чемпионата, который славится своей результативностью, 14 мячей на этой дистанции — это маловато. В прошлом сезоне Франкфурт забивал почти два гола матч. «Антверпен», напротив, хорош в Бельгии, идет там вторым с 26 голами в 15 турах. Но для Лиги Европы чего-то не хватает, с 1 очком после 4 матчей сложно рассчитывать на попадание даже в Лигу конференций.

Прогноз: «Брондбю» победит за 3.25.

Интересно, с какой мотивацией «Лион» прибыл в Данию. Французы уже гарантировали себе первое место в группе, так что могут тут выставить резервный состав. С другой стороны, матч в чемпионате Франции против «Марселя» был сорван в самом начале, так что тренер Бос может дать нагрузку кому-то из лидеров. Перед игрой голландец заявил, что хочет выиграть все матчи, несмотря на то, что выход в ⅛ финала ЛЕ уже обеспечен. Но для хозяев это вообще последний шанс зацепиться за выход из группы. Сейчас у «Брондбю» два очка, недавно они сыграли вничью с «Рейнджерс», победили лидера датского чемпионата «Мидтьюлланд», так что сенсация тут возможна.

Прогноз: ничья за 3.50.

Важный матч для нового главного тренера «Рейнджерс» — это дебют для ван Бронкхорста. Голландец заменил Джеррарда, ушедшего по ходу сезона в «Астон Виллу». В выходные «Глазго» проиграл «Хиберниану» в полуфинале Кубка лиги, но там знаменитый в прошлом футболист наблюдала за командой с трибуны. Ван Бронкхорст хочет, чтобы «Рейнджерс» меньше пропускали, хотя у лидера чемпионата Шотландии и так хороший показатель — в среднем гол за матч. Клуб из Глазго пока идет третьим в группе ЛЕ, и ему сегодня нужна победа в два мяча и больше, так как он проиграл «Спарте» 0:1 в первом матче. Чехов же устроит и ничья, они даже пожертвовали матчем в своем чемпионате, проиграв «Словацко» 0:4.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига Европы. «Байер» — «Селтик».

Футбол. Лига Европы. «Локомотив» — «Лацио».

Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» — «Лудогорец».

Футбол. Лига конференций. «Буде-Глимт» — ЦСКА София.

Футбол. Лига Европы. «Лестер» — «Легия».

Футбол. Лига конференций. «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК.

Футбол. Лига Европы. «Олимпиакос» — «Фенербахче».

Футбол. Лига Европы. ПСВ — «Штурм».

Футбол. Лига конференций. «Рандерс» — ЧФР.

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