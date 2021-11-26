ЦСКА даст бой «Зениту», «МЮ» не совладать с «Челси», а «Наполи» и «Лацио» согреются после Москвы

Прогноз: победа «Ювентуса» и обе забьют за 3.65

Футбол Италия 2021/2022 Тур 14, 27.11.2021, 20:00 Ювентус - Аталанта -

«Ювентус» на неделе получил увесистую оплеуху от «Челси» в Лиге чемпионов — 0:4. На турнирные расклады это особо не влияет, но потерпеть крупнейшее поражение за 17 лет такому самолюбивому клубу неприятно. У болельщиков «Аталанты» смешанные эмоции от игры с «Янг Бойз»: в Швейцарии команда Гасперини большую часть матча вела в счете, но в итоге чудом спасла ничью, и в последнем туре для выхода в плей-офф ей нужна будет победа.

Для «Юве» необходимость реванша стоит острее, и на своем поле он обязан выиграть, тем более «старую синьору», кажется, покидает эпидемия травм: вернулся Дибала, на подходе Кьеллини и Бернардески — жизнь налаживается. Впрочем, это не помешает Дувану Сапате и компании хотя бы раз огорчить туринских тиффози. Почему? Бергамаски не уходят с поля без забитых мячей вот уже 16 матчей подряд, а оборона «бьянконери» небезгрешна.

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Прогноз: ничья за 3.45

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 16, 28.11.2021, 16:30 Рубин - Динамо -

Как-то незаметно «Динамо» стало лучшей командой Москвы как по качеству игры, так и по месту в таблице. Когда-то таким был ЦСКА Леонида Слуцкого, и теперь уже в «Рубине» он примет экзамен у нового гегемона столицы. 29 очков за круг — лучший результат «Динамо» в истории РПЛ. Будет ли продолжение?

«Рубин», пожалуй, самый непредсказуемый клуб РПЛ. Казанцы то претендуют на еврокубки, то проваливаются вглубь таблицы, причем цикл повторяется по несколько раз за сезон. Результаты отдельно взятых матчей, такое ощущение, вообще не связаны с происходящим на поле. В Сочи «Рубин» уступил по ударам 6:31, но каким-то образом добыл победу, и это без пропускавшего матч из-за дисквалификации Хвичи Кварацхелии. До этого казанцев разнес не блещущий в этом сезоне «Ростов» (5:1), зато еще раньше они справились с ЦСКА (1:0). Какой же «Рубин» настоящий?

Букмекеры считают фаворитом встречи показывающее более цельную игру «Динамо», но как раз матчи с сильными соперниками при игре вторым номером «Рубину» удаются лучше. Поэтому рискнем поставить на ничью. В качестве бонуса странный, но забавный креатив динамовских медиа по случаю черной пятницы. Наслаждайтесь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5vMrrExSSz8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.08

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 16, 28.11.2021, 20:00 ЦСКА - Зенит -

Давненько «Зенит» не приезжал в гости к ЦСКА таким явным фаворитом. Это не столько заслуга питерцев, сколько беда армейцев. По набранным очкам к экватору чемпионата ЦСКА не так плох: одна-две победы — и снова борьба за место в тройке лидеров, но вопросов по игре много, особенно, в атаке. Пропускает ЦСКА меньше всех в лиге наряду с «Краснодаром» (14 голов), но впереди Заболотный и Чалов совсем не впечатляют, и едва ли не весь креатив зависит от импровизаций Чидеры Эджуке.

«Зенит» отдыхает душой на матчах чемпионата России после огорчений и нервотрепки в Лиге чемпионов, где его отрезками возит даже «Мальме». К сожалению, на внутренней арене такого сопротивления действующему чемпиону не оказывает никто, хотя матчи в гостях команде Сергея Семака удаются заметно хуже домашних. Более свежий ЦСКА на настрое и эмоциях способен остановить Азмуна и Дзюбу. Ясно одно: вряд ли мы увидим множество забитых мячей на тяжелом ноябрьском поле «ВЭБ Арены». Как поет Игорь Акинфеев, это наш футбол, и всем непонятно, будет ли гол.

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Прогноз: победа «Челси» с форой −1.5 за 2.50

Футбол Англия 2021/2022 Тур 13, 28.11.2021, 19:30 Челси - Манчестер Юнайтед -

Свершилось. Боссы «Манчестер Юнайтед» долго думали и все-таки решили, что так жить больше нельзя — самый критикуемый тренер Европы этой осенью Оле-Гуннар Сульшер отправлен в отставку. Возможно, уже сегодня окончательно станет ясно, что ему на смену придет сбежавший при первой возможности из московского «Локомотива» Ральф Рангник, но в любом случае тяжелейшее испытание в виде встречи с «Челси» придется пройти и. о. главного тренера Майклу Кэррику. Дебют экс-полузащитника «красных дьяволов» против «Вильярреала» вышел удачным, но при всем уважении к испанцам следующий соперник намного сильнее.

«Челси» Томаса Тухеля хорошеет с каждой неделей. Разгром «Ювентуса» впечатляет, хотя в пассиве для «синих» травмы Чилуэлла и Канте. Объективно «Манчестеру» трудно будет хоть что-то противопоставить лидеру чемпионата Англии, даже если Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш проведут матч на своем высоком уровне. Слабых мест у «Челси» не видно, даже если возвращение на поле Ромелу Лукаку снова будет отложено. Отдельно впечатляет, как здорово на фоне опытных звезд Рюдигера, Жоржиньо, Ковачича, Вернера выглядят молодые воспитанники «Челси», разорвавшие в клочки «Ювентус».

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Прогноз: победа «Реала» с форой −1.5 за 2.77

Футбол Испания 2021/2022 Тур 15, 28.11.2021, 23:00 Реал - Севилья -

Матч тура в Испании обещает стать прекрасным зрелищем. «Реал» разгоняется по ходу сезона и выглядит явным фаворитом не только в данном матче, но и в чемпионате. Кроос, Бензема, Винисиус, Алаба, Родриго, Модрич в хорошей форме, и серия королевского клуба из пяти побед подряд тому подтверждение.

«Севилья» завязла в группе Лиги чемпионов, где будущее подопечных Хулена Лопетеги остается туманным до последнего тура, но в Примере дела южан идут неплохо. Если бы не потеря очков дома с «Алавесом» (2:2), когда севильцы могли и проиграть, то они делили бы с «Реалом» первое место в таблице. Но это не значит, что соперники одного уровня. У севильцев ровный состав, из которого Лопетеги выжимает почти максимум, но ресурсы Карло Анчелотти принципиально иные.

Итальянец емко высказался об этом на этой неделе:

«Тяжело ли тренировать “Реал”? Если участвуешь в гонке, лучше ехать на Ferrari, чем на Fiat 500. Именно это я чувствую, работая в Мадриде».

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Прогноз: ничья и обе забьют за 4.60

Футбол Италия 2021/2022 Тур 14, 28.11.2021, 22:45 Наполи - Лацио -

Любопытно, что соперники «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы сразу же после визита в Москву играют друг с другом. Матчи с российскими клубами для неаполитанцев и римлян получились очень разными по игре и результатам, а из общего — множество нереализованных голевых моментов. Видимо, отложили забитые мячи на чемпионат Италии? «Лацио» мог отгрузить «Локомотиву» не три гола, а намного больше, а «Наполи» просто врезался в стену по имени Александр Селихов. Значит, ждем результативной очной встречи в Серии А.

Матч в Неаполе, конечно, будет посвящен годовщине смерти Диего Марадоны, что станет для хозяев дополнительной мотивацией реабилитироваться за поражение от «Спартака». Еще одна интрига — возвращение Маурицио Сарри в город, где он сделал себе имя. После двух поражений подряд команда Лучано Спаллетти должна собраться, но у хозяев много травмированных, а гости набрали приличный ход, плюс вернулся в строй голеадор Чиро Иммобиле. Несмотря на приличную разницу по очкам в таблице на сегодня соперники выглядят равными, отсюда и ставка.

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