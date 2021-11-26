Матч за первенство мира по шахматам Карлсен — Непомнящий: на что ставить?

В Дубае сегодня стартует матч за шахматную корону — чемпион мира норвежец Магнус Карлсен начнет защиту титула с претендентом из России Яном Непомнящим. Соперники сыграют 14 партий с классическим контролем времени, если этого будет недостаточно, то они проведут тай-брейк из 4 партий в быстрые шахматы.

Шахматисты хорошо знакомы друг с другом, их история противостояния началась еще на детских чемпионатах Европы и мира. В разных форматах Карлсен и Непомнящий сыграли между собой 77 партий, в которых преимущество у норвежца — 23 победы против 14. Зато в партиях с классическим контролем (их было 13) перевес уже на стороне россиянина — 4 победы против 1.

Карлсен уже трижды успешно защищал свой титул — против Виши Ананда из Индии (2014 год), Сергея Карякина из России (2016) и Фабиано Каруаны из США (2018).

На что можно поставить в противостоянии Карлсена и Непомнящего? Чемпион мира считается здесь фаворитом, на его успех в основной части матчи (по итогам 14 партий) БК «Бетсити» дает коэффициент 1,7. С учетом тай-брейка коэффициент на победу норвежца падает до 1,37.

На победу Непомнящего по итогам 14 партий дают коэффициент 3,8, с учетом тай-брейка — 3,1. Можно также присмотреться к тоталу результативных партий. Карлсен не стремится рисковать и во что бы то ни стало переиграть соперника в классические шахматы, так, с Каруаной, он все 12 партий (тогда по регламенту их было именно столько) сыграл вничью и победил соперника на тай-брейке. Сейчас взять тотал результативных партий меньше 3,5 можно за 1,6, больше 3,5 — за 2,2.

Еще кажется логичным присмотреться к ставке «обе первые партии завершатся вничью» за 1,85. Вряд ли оба соперника будут рисковать в самом начале матча.

В первой партии, которая начнется сегодня в 15.30 московскому времени, небольшим фаворитом считается Ян Непомнящий, который играет белыми — на его победу коэффициент в БК «Марафон» составляет 5,4, на ничью — 1,37, на победу Карлсена — 6,25.