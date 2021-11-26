Последняя команда РПЛ даст бой третьей: прогноз на матч «Урал» — «Сочи»

Главный статистический факт-сюрприз от «Урала» — это то, что команда пропустила в первом круге меньше, чем «Зенит», «Динамо» или тот же «Сочи». И при этом клуб из Екатеринбурга занимает последнее место в таблице! Да, главная головная боль для Шалимова — это действия в атаке, с 6 голами в 15 матчах далеко не уедешь. В прошлом сезоне «Урал» забил 26 мячей, это почти гол за игру, в этом — с реализацией беда, хотя и моментов тоже не очень много. В прошлом туре уральцы спаслись в Самаре на 90-й минуте, воспользовавшись расслабленностью хозяев — 1:1. Теперь их ждет последний домашний матч года, причем на стадион в этот раз допустят больше 10 тысяч болельщиков.

«Сочи» упустил шанс закончить первую половину чемпионата на втором месте. Команда Федотова неожиданно уступила дома кризисному «Рубину» 1:2 и стала третьей в РПЛ. Тем не менее, это тоже можно назвать промежуточным успехом, так высоко и так надолго «Сочи» еще не забирался в нашем чемпионате. Покупка форварда Касьерры была очень удачной, на его счету уже 7 голов в РПЛ. Держит уровень и Нобоа, у него 3 гола + 3 передачи в этом сезоне. Стоит отметить также, что летом южане почти полностью обновили оборону, и новички хорошо себя проявили.

«Сочи» еще ни разу не играл вничью в этом сезоне, «Урал» же дома вполне способен не проиграть. Команда Шалимова тут недавно отобрала очки у «Зенита» (0:0). Первой ставкой на матч выбираем ничью — БК «Фонбет» дает на это событие коэффициент 3.55. Еще один вариант — тотал голов меньше 2,5 за 1,73 в БК «Лига Ставок». Все-таки обе команды мало пропускают по меркам чемпионата России.