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15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Конте и Гвардиолу ждут сложности в АПЛ, а Моуринью оступится в Италии: еще одна попытка выиграть 50 миллионов

В выходные нас ждет много интересного футбола.

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Источник: Reuters

«Бернли» — «Тоттенхэм»

Прогноз: ничья за 3.55.

После внезапного поражения от словенской «Муры» в Лиге конференций новый тренер «Тоттенхэма» Конте признался: «Спустя три недели я начинаю понимать ситуацию: нынешний уровень команды не так высок». Все понимали, что итальянцу нужно будет время, так что скорого преображения от «шпор» ждать не стоит. Тем более когда у тебя три матча в неделю, и времени на тренировки почти нет. «Тоттенхэм» — одна из худших команд АПЛ по ударам по воротам, и по игре команда набрала даже больше очков, чем ожидалось. «Бернли», как и в прошлом сезоне, борется за выживание, но сейчас команда проводит очень хороший отрезок: победа над «Брентфордом», ничьи с «Челси» (!) и «Кристал Пэлас». С «Тоттенхэмом» команда Дайча недавно играла в Кубке лиги и уступила 0:1. Здесь ей по силам отобрать очки у уставшего после еврокубков соперника.

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Прогноз: «Вест Хэм» не проиграет за 3.25.

Еще один прогноз против фаворита. Да, «Манчестер Сити» в среду устроил мастер-класс для Месси, Неймара и Мбаппе и по делу раскатал «ПСЖ». Пусть счет всего лишь 2:1, по игре разница в уровне команд была огромной. Однако могут ли «горожане» проводить в таком режиме каждый матч? Время от времени у них бывают осечки: месяц назад «Сити» проиграл «Кристал “Пэлас”, а перед этим вылетел из Кубка лиги, своего любимого турнира, от… “Вест Хэма”. Лондонцы в этом году — претендент на главный сюрприз сезона, они идут четвертыми, и от “Ман Сити” отстают всего на три очка. Да, они играли в Лиге Европы на один день позже, но лидерам дали отдохнуть. А такой козырь “Вест Хэма”, как подачи со штрафных и угловых, точно никуда не денется. К тому же у “Сити” не будет-де Брюйне, а Фоден и Грилиш под вопросом. В общем, есть аргументы за “Вест Хэм”.

«РБ Лейпциг» — «Байер»

Прогноз: «РБ Лейпциг» победит и обе забьют — нет за 3.45.

«РБ Лейпциг» вполне может быть доволен ноябрем. Ничья с «ПСЖ», победа над Дортмундом, а теперь еще и разгром «Брюгге» 5:0 в ЛЧ. Правда, в Бельгии не было главного тренера Марша и основного вратаря Гулачи — они на карантине. Скажется ли их отсутствие в матче бундеслиги? Интересно, что лучшим бомбардиром (когда-то тут им был Вернер) в этом сезоне стал француз Нкунку, на его счету уже 13 голов в 19 матчах. «Байер» с трудом, но решил задачу по выходу в плей-офф Лиги Европы, вырвав победу на последних минутах матча с «Селтиком» (3:2). Без травмированного Шика (и еще нескольких игроков) в атаке сейчас у Леверкузена достаточно грустно, геройствовать приходится опорнику Андриху. Хозяева в последнее время на подъеме, а вот «Байер» на спаде, так что преимущество тут за «Лейпцигом».

«Рома» — «Торино»

Прогноз: ничья за 3.75.

Кризис «Ромы» при Моуринью начался даже раньше, чем ожидали. За последний месяц были 1:6 от норвежского «Буде-Глимта» (и с ним же неубедительные 2:2 дома), поражение 2:3 от «Венеции» и 1:2 в принципиальной зарубе с «Миланом». Португалец по привычке жалуется на судей, на своих игроков — кажется, все пошло не так, как он себе представлял в самом начале. Тем не менее, «Рома» держится рядом с зоной ЛЧ и вышла в плей-офф Лиги конференций. «Торино» при новом тренере Юриче прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Главное — «быки» стали гораздо меньше пропускать — всего гол за игру в среднем (второй показатель в серии А). Как результат, туринцы сейчас — середняки, а не борются за выживание, как год назад. Единственное, в матчах с лидерами лиги пока — только поражения. «Торино» проиграл и «Наполи», и «Милану», и «Аталанте» с «Ювентусом». Возможно, Юрич прервет эту печальную серию с «Ромой».

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» — «Уотфорд».

Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» — «Реал Сосьедад».

Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» — «Лион».

Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА — «Зенит».

Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» — «Атлетико».

Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» — «Труа».

Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Лацио».

Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» — «Севилья».

В завершившемся 79-м туре игры Х50 один участник угадал 12 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.

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Андрей Санталов

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