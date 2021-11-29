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7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Дуэль Агаларова и Селихова: прогноз на матч «Уфа» — «Спартак»

Что ждет красно-белых на выезде?

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Источник: РИА "Новости"

Матч с «Наполи» еще раз показал — в Лиге Европы мы видим совсем другой «Спартак» (пусть задора и не хватает на всю игру). Другой настрой, другая самоотдача футболистов дают результат — две победы над лидером серии А, и вот красно-белые в группе уже вторые с отличными шансами на плей-офф ЛЕ. В чемпионате России дела у команды Витории грустнее: три ничьи и два поражения в последних 5 матчах. И лишь 10-е место. В Уфу не полетели травмированные Бакаев, Мозе и Игнатов. Зато восстановился Хендрикс.

«Уфа» в последнее время, кажется, больше озабочена судьбой Агаларова — больше всего комментариев именно про него. Уфимцев можно понять, форвард наколотил 13 (!) голов в первом круге, и это позволило команде, где есть проблемы с финансированием, держаться вне зоны вылета. «Спартаку» Агаларов еще не забивал, интересно, справиться ли с ним снова защита красно-белых и прекрасно играющий в последнее время Селихов.

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«Спартак» выиграл только один матч из последних 5 у «Уфы», зато он же и самый свежий: в конце сентября в Москве красно-белые победили 2:0. А вот на искусственном поле в столице Башкортостана москвичи праздновали успех давно — в апреле 2017-го. Велик шанс, что и сегодня безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ продлится: коэффициент на то, что «Уфа» не проиграет в БК «Марафон» — 1,69. На гол Агаларова (а он, кстати, исполняет и пенальти) можно поставить в БК «Бетсити» за 2,95.

Андрей Санталов

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