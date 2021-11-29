Много фолов, мало голов: прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Локомотив»

«Локомотив», в отличие от «Спартака», безвыигрышную серию пока прервать не может. После поражения от «Лацио» (0:3) она достигла 4 матчей. Если сначала новому тренеру Гисдолю везло, то теперь с его командой случается все больше и больше неприятностей. Со «Спартаком» упустили победу в большинстве, с «Ахматом» судья не по делу удалил защитника «Локо», и в меньшинстве он проиграл, с «Лацио» дали повод два раза поставить пенальти. А тут еще и травма Гильерме, а на замену у «железнодорожников» только 17-летний Худяков.

Тульский «Арсенал» при Божовиче тоже страдает в последнее время. Была удивительная победа над «Зенитом» в середине октября, а потом 0:4 от «Ростова», 1:5 от «Динамо»… Так туляки постепенно оказались на самом дне турнирной таблицы. По словам тренера, ему уже стыдно извиняться. Одна из проблем «Арсенала» — он часто пропускает быстрый гол, так уже было в 6 матчах из 15. Да и в целом, по пропущенным мячам это худшая команда РПЛ. Единственная надежда болельщиков может быть в том, что как раз с топами Тула обычно играет хорошо: помимо трех очков с «Зенитом» были ничьи с ЦСКА и «Спартаком» (правда, это было при Парфенове).

Обе команды сейчас не в лучшей форме, предугадать исход тут сложнее обычного. Предположим, что голов будет мало — БК «Лига Ставок» дает на это коэффициент 1,79. Также интересно поставить на то, что игроки «Локо» будут чаще фолить. «Железнодорожники» и до этого часто нарушали правила, а при Гисдоле с его требованиями по прессингу вообще вышли в лидеры РПЛ по фолам. БК «Бетсити» дает на победу «Локо» по нарушениям 1,76.