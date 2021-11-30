Ливерпульское дерби, «Арсенал» в гостях у кризисного «МЮ» и «Реал» против лучшей обороны Ла Лиги

Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал больше 3,5 за 2.85.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 14, 1.12.2021, 23:15 Эвертон - Ливерпуль -

«Ливерпуль» в этом сезоне шикарно играет, только что в этом убедился «Саутгемптон», которого команда Клоппа переехала еще в первом тайме, забив три мяча. Вообще «красные» отличились во всех матчах сезона, и только «Челси» пропустил всего один мяч. Всем остальным (а это 19 матчей из 20!) Салах и Ко забивали два и больше. Фантастическая результативность, такой (3 гола за матч) не было даже в чемпионском сезоне.

«Эвертон» же летит под откос: два месяца без побед, в 7 последних матчах «ириски» набрали только два очка и забили всего 4 мяча. На этом отрезке команда Бенитеса — одна из худших в АПЛ. «Молчит» главная звезда «Эвертона» Ришарлисон (всего два гола в АПЛ-2021/22), «молчит» игравший по весне за ЦСКА Рондон (0 голов). Грустит основной вратарь сборной Англии Пикфорд, пропустивший 13 голов в 7 встречах.

Это дерби, и в таких матчах шансы удивить фаворита появляются даже у заядлых аутсайдеров, но «Эвертону» против такого мощного «Ливерпуля» будет сложно что-то сделать.

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Прогноз: тотал меньше 2 за 3.15.

«Реал» мог гореть «Севилье» 0:3 еще в первом тайме, а вместо этого ушел на перерыв при ничьей 1:1. Этот счет держался долго, но в итоге выстрел Винисиуса принес «сливочным» победу. Вот с какими эмоциями встретили этот гол мадридские комментаторы.

На Винисиусе, а также на Бензема и сэйвах Куртуа держится если не все, то многое в этом сезоне для «Реала». Карима даже многие видели обладателем «Золотого мяча», настолько он хорош в 2021-м. Но француз в голосовании France Football был только четвертым.

«Атлетик» в последних матчах не феерит, все никак не может выиграть (4 ничьи и поражение). Голы даются баскам тяжело, но зато у них лучшая защита в лиге. Правда, исторически выезд на «Бернабеу» складывается для них тяжело: 16 лет без побед, всего 5 набранных очков в 21 матче при разнице мячей 18−63. Возможно, не удастся прервать эту серию и сейчас, но много голов мы тут не ждем.

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Прогноз: «Ницца» не проиграет за 2.91.

«ПСЖ» с 15-очковым отрывом лидирует во Франции, Месси только что взял очередной «Золотой мяч», но есть и плохие новости для болельщиков «Пари Сен-Жермена». Неймар снова травмировался и выбыл примерно на два месяца. Но еще важнее был урок, преподнесенный «Ман Сити» Гвардиолы в ЛЧ. Матч в Англии показал, что невозможно претендовать на главный еврокубок, если суперзвезды команды не возвращаются в защиту. Почеттино пока так и не придумал, как сделать из «ПСЖ» команду, а ведь он там работает почти год.

«Ницца» в этом сезоне превратилась из середняка в претендента на попадание в ЛЧ. В команду пришел тренер Гальтье, сенсационно сделавший чемпионом «Лилль» в 2021-м. У «Ниццы» бывают проблемы в матчах с клубами из второй половины таблицы, зато с лидерами настрой боевой. Интересно, что команда с юга Франции пропускает в чемпионате меньше, чем «ПСЖ». С настроем на лидера чемпионата проблем у гостей не будет, тактику фола применять они умеют — так что лидер Лиги 1 здесь вполне может потерять очки.

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Прогноз: «Арсенал» победит с форой 0 за 2.55.

«Манчестер Юнайтед» не постеснялся усадить Роналду на лавку и поставить автобус в матче против «Челси», и это удивительным образом принесло результат. Один из выносов привел к ошибке Жоржиньо, за которую наказал Санчо. Итальянец позже исправился, забив с пенальти, но два очка все же были потеряны. Статистика здесь говорит сама за себя: 24:3 по ударам, 15:2 по угловым, владение мячом 66% на 34% — все в пользу «Челси». Теперь Кэррика сменит Рангник, но через какое время его идеи заработают (и заработают ли вообще) — решительно непонятно.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 14, 2.12.2021, 23:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал -

«Арсенал» в этом сезоне серьезно обновил и омолодил команду, многим игрокам основы нет 25 лет. Артета тоже учел свои ошибки, и пока результаты «канониров» приятно удивляют.

Да, с топами «Арсенал» пока бороться не может, но середняков и аутсайдеров спокойно обыгрывает. Этой осенью лондонцы взяли 23 очка из 30 возможных, этот рывок позволил им подняться на 5-е место и претендовать на место в ЛЧ.

Только что «Арсенал» разобрался с «Ньюкаслом» (2:0), и готов теперь к встрече «Ман Юнайтед». В последние годы «канониры», кстати, не проигрывают принципиальному сопернику. Не верится в их поражение и в этот раз.

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