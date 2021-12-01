Шевченко против «Милана», Гвардиола в гостях у Джеррарда: угадайте исходы матчей

Прогноз: «Интер» победит с разницей 3+ за 3.40.

«Интер» очень хорош в этом сезоне, несмотря на смену тренеру и потерю нескольких звезд. Джеко, Дюмфрис и Чалханоглу заменили Лукаку, Хакими и Эриксена. За месяц у «нерадзурри» 6 побед и всего одна ничья. При Симоне Индзаги «Интер» — самая результативная команда лиги, и отставание от лидера «Наполи» — всего 4 очка. Прошлый сезон стал первым в столетней истории «Специи» в серии, и она выполнила главную задачу для новичка: закрепилась в высшем дивизионе. В этом чемпионате «Специя» тоже ведет борьбу за выживание, но с худшей обороной в лиге это будет сделать. Неопытность 39-летнего тренера Тиаго Мотты тоже может сыграть свою роль.

Прогноз: «Челси» победит с разницей 2 за 3.90.

«Челси» доминировал в матче с «Манчестер Юнайтед», но упустил победу и вместе с этим позволил конкурентам приблизиться. Из хороших новостей — Лукаку набирает форму и уже даже вышел на замену. Правда, потерь все равно хватает. В этой встрече точно не сыграют Канте, Ковачич и Чилуэлл, под вопросом и участие Жоржиньо и Джеймса с Вернером. Но на тактику Тухеля это не повлияет: контроль мяча, осада чужих ворот, опасных моментов при этом может быть немного. «Уотфорд» при Раньери уже одержал пару громких побед — 4:1 с «Ман Юнайтед», 5:2 с «Эвертоном», но ставить на поток такие результаты команда объективно не может.

Прогноз: ничья за 4.10.

«Дженоа» недавно возглавил Шевченко, и стартовые условия для легенды «Милана» с самого начала непростые. Команда на 18-м месте, за 12 туров у нее всего одна победа. Тут есть ветераны, на которых можно положиться (Кришито, Пандев и Дестро), но все равно спасти сезон будет сложно. В первом матче Шевченко припарковал автобус против «Ромы» (1:19 по ударам), но все-таки проиграл. С «Удинезе» было 0:0, теперь у игроков «Дженоа» есть шанс зацепить хотя ничью с «Миланом» — в первую очередь, ради тренера. «Россонери» сейчас в небольшом кризисе, проиграли в Италии «Фиорентине» 3:4 и «Сассуоло» 1:3. Скоро их ждет важный матч с «Ливерпулем», так что тут возможна мини-сенсация.

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 1 за 3.65.

«Астон Вилла» решительно отреагировала на серию из 5 поражений подряд. Тренировать команду позвали Джеррарда (вытащили прямо по ходу сезона из «Рейнджерс»), и удача пока на стороне бирмингемцев. Известно, что Стиви Джи запретил вредные продукты и напитки, а также завел мотивирующий инстаграм для игроков. Пока работает! Два матча с новым тренером — две победы. Но вот и первое настоящее испытание. «Ман Сити» за неделю обыграл «Эвертон», «ПСЖ» и «Вест Хэм» — и все это без-де Брюйне, Фодена и Грилиша. Погоня за «Челси» продолжается, до лондонцев всего одно очко, так что ждем здесь еще одну победу от команды Гвардиолы.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» — «Рома».

Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» — «Монако».

Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» — «Брайтон».

Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» — «Бернли».

Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» — «Лестер».

Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» — «Наполи».

Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» — «Реймс».

Футбол. Чемпионат Франции. «ПСЖ» — «Ницца».

Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» — «Ливерпуль».

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