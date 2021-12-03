«Спартак» снова не выиграет в РПЛ, «Интер» огорчит Спаллетти, а в Германии зарубятся Левандовски и Холанд

Прогноз: «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1,5 за 2.43.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 17, 4.12.2021, 17:00 Спартак - Ахмат -

«Спартак» все никак не прервет неудачную серию в чемпионате России, после ничьей в Уфе у красно-белых 6 матчей без побед. Более того, если бы не пенальти в конце игры, то команда Витории не набрала бы там и одного очка. «Спартак» сейчас на непривычном 10-м месте, и так просто оттуда ему не выбраться. Тем более скоро важнейший матч в Варшаве, где решится еврокубковая судьба красно-белых (и судьба Витории!?).

«Ахмат» же сейчас выдает лучшие матчи в этом сезоне. Команда Талалаева одержала три победы подряд (в том числе над «Локо»). Грозненцы начали забивать и без Бериши, тут, в частности, помогает Уткин со своими филигранными штрафными.

Последним, кого обыгрывал «Спартак» в РПЛ, был как раз «Ахмат», и у Талалаева на этот раз наверняка найдется, что возразить столичному гранду. Есть подозрение, что серия «Спартака» продлится минимум на один матч.

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Прогноз: ничья за 3.70.

«Челси» дал отдохнуть нескольким игрокам основы с «Уотфордом» и чуть было не погорел на этом. Ничейный счет долго держался во втором тайме, пока наконец свежий Зиеш не нанес точный удар. Но, как известно, тем и отличаются чемпионские команды, что могут выиграть даже те матчи, в которых не наиграли на три очка.

Ставка на старомодный футбол приносит успех «Вест Хэму» — команда Мойеса продолжает держаться в топ-4 АПЛ. «Молотобойцы» не настаивают на владении мячом, не прессингуют соперника у чужой штрафной. Нет, тут важнее окопаться на своей половине и убегать в контратаки через забросы на полполя на Антонио. И, конечно, стандарты, они у «Вест Хэма» отработаны чуть ли не лучше всех в лиге. Все это делает «молотобойцев» опасным соперником для топов, «Челси» вполне может потерять тут очки.

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Прогноз: «Реал Сосьедад» победит за 3.30.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 16, 4.12.2021, 23:00 Реал Сосьедад - Реал -

У «Реала» наступил спад, но команда продолжает побеждать — главным образом благодаря Бензема и Куртуа. Первый забил уже 12 мячей в 14 играх, второй пропускает в среднем не больше гола за матч. Пот такому рецепту только что был обыгран «Атлетик»: француз забил после срезки от Модрича, а Куртуа вытащил пару мертвых мячей. 5 побед подряд вынесли «Реал» на первое место в Ла Лиге и даже позволили немного оторваться от преследователей.

А до этого лидировал как раз «Реал Сосьедад». Баски тоже играют на два фронта в этом сезоне, и сил пока хватает. Интересно, что команда в этом чемпионате Испании проиграла всего дважды: неудачными стали два выезда в Каталонию. У «Сосьедада» очень хороша группа атаки. К форварду Исаку уже вовсю присматриваются топ-клубы Европы, Ойярсабаль — основной игрок сборной Испании. «Реал», конечно, считается тут фаворитом, но баски могут прервать их победную серию.

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Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.54.

Ностальгический матч для Моуринью. Когда-то Жозе феерил в Италии (да и в Лиге чемпионов) именно с «Интером», после были «Реал», английские клубы… Возвращение в серию А получается пока не таким радостным, у «Ромы» (как и ожидалось) много проблем, и решить их с наскока у португальца не получается. В среду римляне уступили «Болонье», но Моуринью уже явно держал в голове матч с «Интером».

«Нерадзурри» сейчас выглядят главным претендентом на скудетто, хоть и стартовали хуже «Наполи» с «Миланом» и до сих пор их пока не догнали. Но 5 побед в последних 6 матчах сделали свое дело, до 1-го места всего два очка. Причем результат здесь подкреплен отличной игрой. В недавнем матче со «Специей» подопечные Индзаги нанесли 24 удара по воротам (11 в створ) и подали 11 угловых. Встреча «Ромы» Моуринью с «Интером» явно будет эмоциональной, тут возможны и пенальти, и удаления, и, скорее всего, много голов.

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Прогноз: «Аталанта» победит за 2.75.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 16, 4.12.2021, 22:45 Наполи - Аталанта -

А вот для Спаллетти все грустно. После неудачного выезда в Москву «Наполи» отыгрался на «Лацио», разгромив другого участника Лиги Европы 4:0. Но уже в следующем матче с «Сассуоло» неаполитанцы позволили сопернику отыграться с 2:0, а самого Лучано удалили за споры с арбитром. А еще хуже то, что травмы получили Кулибали (выбыл на месяц) и Руис. Есть проблемы со здоровьем и у Инсинье, а до этого ведь еще травмировались бомбардир Осимхен и опорник Ангисса.

«Аталанта» в последний месяц напоминает саму себя лучших образцов. Бергамаски и сами забивают, и сопернику дают шансы отличиться. Бразильская система дает результат: команда Гасперини обычно забивает больше. «Аталанта» уже четвертая и снова претендует как минимум на место в ЛЧ. жаль, конечно, что у Миранчука не сложилось в этом клубе, возможно, в другой команде в серии А у игрока сборной России получиться раскрыться. В этой встрече предматчевые расклады на стороне гостей.

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Прогноз: «Бавария» победит и тотал больше 3,5 за 2.95.

В Германии снова ковидные ограничения в футболе, из-за них главное противостояние в бундеслиге в этот раз пройдет без болельщиков. «Боруссии» пришлось нелегко этой осенью, когда из-за травмы выбыл Холанд. Но норвежец вернулся, забил три гола, и жизнь наладилась. Более того, Дортмунд отстает от «Баварии» всего на одно очко!

Но баварцы сейчас злы — прежде всего, из-за того, что «Золотой мяч» снова не достался Левандовскому. Мюллер уже пообещал теплый прием «Барселоне» в ЛЧ на следующей неделе, но есть подозрение, что и такая же участь ждет и «Боруссию». Ждем тут голевых подвигов от самого Роберта, ну и партнеры по команде должны помочь. Холанду (и всей его команде в целом) тут сложно будет что-то противопоставить.

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