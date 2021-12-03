«Зенит» пропустит, но не проиграет: прогноз на матч с «Ростовом»

«Зенит» в двух последних матчах — с «Мальме» и ЦСКА — не впечатлил игрой, но нужного результата добился. С армейцами было видно, насколько некомфортно команде Семака выходить из-под прессинга у своей штрафной. Особенно без Вендела в составе. Часто стала ошибаться и защита с Ловреном и Ракицким. Неслучайно у питерцев всего три матча на ноль в этом чемпионате России. Но до зимнего перерыва особо ничего не исправить, придется доигрывать так, как получится.

«Ростов» при тренерском дуэте Кафанов — Тедеев взял 11 очков из 27 возможных (сейчас у команды 16) и выбрался из опасной зоны стыковых матчей. Некоторые матчи особо удались ростовчанам: 4:0 с Тулой и 5:1 с «Рубином». В целом, «Ростов» стал более неуступчивым соперником, кризисный период позади. Тем более, вернулся форвард Соу, раззабивался Полоз в последнее время, впереди опасны и Глебов с Байрамяном и Альмквистом.

«Зениту» скоро играть с «Челси» и «Динамо», подопечным Семака нет смысла тратить все силы на «Ростов». Если игра в самом деле пойдет в энергосберегающем режиме, то можно предложить такой вариант: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,03 в БК «Бетсити». Еще одна ставка: обе команды забьют за 1,85 в БК «Лига Ставок».