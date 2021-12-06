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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Артета воспользуется кризисом в команде Бенитеса: прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал»

Разбираем встречу в АПЛ.

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Источник: Reuters

«Эвертон» угодил в серьезный кризис, и это логичное следствие проблем, которые есть в клубе. За пять «ириски» потратили 500 млн фунтов на игроков, сменили несколько тренеров (в их числе были, например, Анчелотти и Куман), а теперь вынуждены, по сути, бороться за выживание. Раскол идет с самого верха: владелец Мошири пригласил Бенитеса и не хочет его увольнять сейчас. А председатель правления Кенрайт и спортивный директор Брандс с самого начала были против этой кандидатуры.

В итоге испанец хорошо начал сезон, но когда из-за травм выбыли основный бомбардир Кэлверт-Льюис, лучший защитник Мина и еще несколько игроков, началась черная полоса. 8 матчей без побед, 6 из них «Эвертон» проиграл в том числе мерсисайдское дерби «Ливерпулю» 1:4 на прошлой неделе. Вряд ли игрокам в синем добавит сегодня настроения уход фанатов в знак протеста на 27-й минуте. Время выбрано неслучайно: последний трофей «Эвертон» брал в 1995-м.

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«Арсенал» же обрел стабильность после трех поражений на старте чемпионата. Лондонцы теперь уверенно берут свое в матчах с аутсайдерами и середняками и так же стабильно проигрывают лидерам АПЛ. Непонятно было, в какую категорию относится нынешний «Ман Юнайтед», но Роналду своим дублем дал ответ: даже кризисный «МЮ» пока не по зубам «канонирам».

И все же у «Арсенала» хорошая молодежь. На игру Эдегора, Смита-Роу, Саки в большинстве матчей приятно смотреть. Да, сдают Обамеянг с Ляказеттом и Пепе (5 голов на троих), но смена им активно подыскивается (в том числе и в «Эвертоне»). Недавний выезд в Ливерпуль закончился ожидаемо плохо для команды Артеты: Салаха и Ко она не остановила. Но на «Гудисон Парке» должно быть проще. Выбираем здесь победу «Арсенала» за 2,07 в БК «Фонбет». И, поскольку у «Эвертона» с атакой беда, хорошо тут смотрится и вариант «обе забьют — нет» за 1,89 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов.

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