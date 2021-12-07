«Реал» против «Интера», «Зенит» примет «Челси»: нас ждут решающие матчи в ЛЧ

Прогноз: «Интер» победит за 3.30.

Когда у «Реала» получил травму Бензема в субботнем матче с «Реал Сосьедадом», казалось, что тут-то серия из 7 побед и прервется. Но француза неожиданно хорошо заменил позабытый уже всеми Йович (а ведь переходил в Мадрид за 60 млн). Серб отдал голевую на Винисиуса, а затем и забил сам. Серия продолжается!

Однако «Интер» сейчас визуально в лучшей форме. Команда Индзаги только что спокойно разгромила «Рому» 3:0 и поднялась уже на второе место в серии А. С составом, в отличие от мадридцев, особых проблем нет, на кону — первое место в группе — почему бы не поиграть на победу? А заодно отомстить за поражение в 1-м туре: в Милане было 0:1. В обороне у «нерадзурри» сейчас, кстати, порядок, 4 последних матча сыграли на ноль. Ну, а атака с Джеко и Лаутаро — одна из лучших в Европе.

Прогноз: «Милан» победит с форой −1 за 2.77.

«Ливерпуль» помучился с «Вулверхэмптоном», победный гол случился только на 94-й минуте. Но по игре вопросов к команде Клоппа нет: все та же доминация, куча острых моментов. А то, что Жота не забивает, даже когда в воротах нет голкипера. — чистое невезение. Теперь многие игроки основы могут отдохнуть, первое место в группе у «Ливерпуля» уже никто не отнимет. А того же Ориги надо наградить выходом в старте за три очка с «Вулвс».

А вот у «Милана» мотивации играть дома на победу выше крыши. Прямо сейчас команда Пиоли — третья, и не всё в ее руках. Но надо побеждать, и тогда как минимум выход в Лигу Европы обеспечен. А если получится опередить «Порту» и пробиться в ЛЧ, то это вообще будет историческое событие. До этой стадии «Милан» в последний раз доходил 8 лет назад. Ибра должен настроить миланскую молодежь на решающий матч.

Прогноз: «Зенит» не проиграет за 2.47.

Букмекеры в «Зенит» не особо верят, а на самом деле факторов в пользу такого прогноза сразу несколько. Да, для чемпиона России этот матч формально ничего не решает, он уже вышел в плей-офф Лиги Европы. Однако и Семаку, и самим футболистам наверняка хочется ответить за критику, которая идет в их адрес все последние годы после матчей в ЛЧ. Наверняка хочется наконец сыграть в смелый футбол, тем более дома, при своих болельщиках — терять-то нечего!

У «Челси» же куча проблем: тут и травмы ведущих полузащитников Канте и Ковачича (плюс защитника Чилуэлла), тут и усталость от плотного графика (и как следствие грубые ошибки игроков). Лондонцы только что проиграли «Вест Хэму» и уступили лидерство в АПЛ. Так что для Тухеля матч в Санкт-Петербурге не будет суперважным, каких-то лидеров он здесь побережет.

Прогноз: «Бенфика» победит с разницей 3+ за 3.30.

Тут расклад тоже прост: чтобы претендовать на плей-офф ЛЧ, «Бенфике» нужно побеждать самую слабую команду в группе и надеяться, что «Барселона» не выиграет у «Баварии» в Мюнхене. А по личным встречам у португальцев перевес над каталонцами. Настроение у «Бенфики» сейчас не лучшее, только что проиграли в принципиальном матче «Спортингу» 1:3. Но тем и хорош футбол, что сразу можно отыграться и исправиться в глазах болельщиках. Крупная победа тут подойдет как нельзя лучше.

Киевское «Динамо» достойно выглядело в этой ЛЧ в домашних матчах: 0:0 с «Бенфикой», минимальные поражения от «Барсы» и «Баварии». А вот на выезде чемпион Украины отхватывал по пять мячей в Барселоне и Мюнхене. Шансы даже на третье место в группе потеряны, так что вряд ли команда Луческу преподнесет какой-то сюрприз.

Прогноз: «Бавария» победит с форой −1,5 за 2.50.

«Барселона» стала любимым клиентом для «Баварии», всем памятны и 8:2 в прошлом году, и 3:0 на «Камп Ноу» в этом. Левандовски в матче с дортмундской «Боруссией» напомнил, почему «Золотой мяч» в этом сезоне должны были отдать ему. Нет сомнений, что он хочет ярко проявить себя и во встрече с бывшим клубом Месси. Тем более, защита мюнхенцев особой надежностью в этом сезоне не отличается, для победы нужно забивать, и желательно много.

«Барселона» же привыкает к требованиям Хави, и пока особого прогресса нет. Впрочем, никто и не ждал, что у легенды сине-гранатовых получиться все быстро исправить. Каталонцы только что потерпели первое поражение при новом тренере: уступили «Бетису» 0:1. У игроков «Барселоны» хромает реализация моментов (в первую очередь, у Депая), с такой точностью они рискуют пролететь мимо плей-офф ЛЧ.

Прогноз: «Аталанта» победит и тотал больше 2,5 за 2.36.

«Аталанта» в последние полтора месяца снова напоминает саму себя лучших образцов. Вот только в ЛЧ команде Гасперини не везет. То упустит победу с «МЮ», то с «Янг Бойз» потеряет два очка. Вот и получилось, что в Италии бергамаски уже в топ-4 (не проигрывают уже два месяца), а в группе ЛЧ только третьи. Зато текущая форма команды настраивает на болельщиков на оптимизм. Все-таки только что был обыгран «Наполи»!

А вот у «Вильярреала» наметился некий спад. Три болезненных поражения от «МЮ», «Барсы» и «Севильи» (8:0 в Кубке Испании не в счет) повлияют на любую команду в плане уверенности в себе. Испанцев в этой встрече устроит и ничья (у них на очко больше, чем у «Аталанты»), но получится ли остановить яркую атаку бергамасков? В любом случае как минимум Лига Европы у «Вильярреала» в кармане, а ведь это турнир, который Эмери умеет выигрывать лучше всех. Ставим тут все-таки на итальянцев.