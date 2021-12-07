«Брюгге» снова удивит Париж, а «Юве» разгромит «Мальме»: угадываем исходы матчей

Прогноз: «Брюгге» не проиграет за 3.20.

«ПСЖ» не феерит в последнее время. Команда получила приличную порцию критики после поражения от «Ман Сити» — в основном за нежелание звезд отрабатывать в обороне. затем последовала натужная победа над идущим 20-м во Франции «Сент-Этьеном» и две ничьи. У Месси по-прежнему всего один гол в Лиге 1, удивительная статистика для бомбардира, которому только что вручили «Золотой мяч». Для парижан матч ничего не решает, они попали в плей-офф ЛЧ с второго места, а вот у «Брюгге» еще есть шанс занять третье место — надо выступить лучше, чем «РБ Лейпциг» в параллельном матче. Состав «ПСЖ» на этот матч непредсказуем, Почеттино может дать кому-то отдохнуть, так что поставим на мини-сенсацию. Кстати, в Бельгии эти команды сыграли 1:1.

Прогноз: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 3,5 за 3.35.

Такая же ситуация и у «Ман Сити». В ЛЧ они обеспечили себе первое место в группе, а чемпионская гонка в Англии в самом разгаре — стоит ли тут выпускать основу? Гвардиола взяли в Германию несколько молодых игроков и при этом заявил, что в старте выйдет-де Брюйне — бельгийцу надо набирать форму после коронавируса. В «Лейпциге» интересное время: клуб только что уволил тренера Марша и рассматривает кандидатуру экс-спартаковца Тедеско. Там не стали ждать развития кризиса, «быки» и так уже 11-е в бундеслиге, хотя в ЛЧ пока третьи. «Лейпциг» потерял сразу нескольких ключевых игроков по сравнению с прошлым сезоном, так что спада следовало ожидать. И вряд ли команда выберется из него быстро.

Прогноз: ничья за 3.15.

Одна из двух групп, где шансы на выход в плей-офф ЛЧ до конца сохранили сразу три команды. Неудачи «Атлетико» немного удивляют, с 2013 года мадридцы только один раз не попали в плей-офф главного еврокубка. Тяжелый старт после чемпионского сезона повлиял на позиции команды Симеоне и в Ла Лиге (отставание от «Реала» 10 очков), и в ЛЧ, где она уже проиграла трижды. Второе место «Порту» — это пока сюрприз, хотя португальцы и год назад были хороши в Лиге чемпионов. Команда Консейсау забила всего три гола за 5 матчей в группе, но хорошая оборона (если не брать разгром 1:5 от «Ливерпуля») — секрет их успеха. Голов и сегодня не должно быть много, так что предположим здесь ничейный результат.

Прогноз: «Ювентус» победит с разницей 3+ за 2.90.

У «Ювентуса», несмотря на недавние 0:4 от «Челси, еще есть шанс стать первым в группе. Надо побеждать дома шведов и надеяться на как минимум ничью в матче “Зенита” с лондонцами. У туринцев большие проблемы с реализацией моментов, это признает и сам Аллегри, так что самую слабую команду группы явно ждет испытание. “Мальме”, кстати, только что стал чемпионом Швеции, поэтому игрокам собраться на еще один, ничего для них не значащий матч, будет сложно. Тем более шведы и до этого пропустили 13 голов в 5 играх. Все эти факторы говорят за разгром на “Ювентус Стэдиуме”.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» — «Спортинг».

Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» Д — «Бешикташ».

Футбол. Лига чемпионов. «Милан» — «Ливерпуль».

Футбол. Лига чемпионов. «Реал» — «Интер».

Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» — «Челси».

Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» — «Вильярреал».

Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» — «Барселона».

Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» — «Динамо» Киев.

Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз».

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